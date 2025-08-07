“Los antecedentes son excesivamente públicos”: Neme reveló cómo se está preparando para la entrevista de Kaminski en “Only Fama”

Mañana se grabará una de las entrevistas más esperadas del año, Francisco Kaminski irá a “Only Fama”. Después de sus primeras declaraciones en matinales cuando explotó la noticias de su relación con el prestamista “Rey de Meiggs”, quien fue asesinado, él guardó silencio.

PUBLICIDAD

Esto fue seguido por una seguidilla de noticias desde que su expareja, Carla Jara, habría contratado a un guardaespaldas porque temía la seguridad de su hijo en común; deudas de cifras millonarias; su exesposa señaló que la dejó con una deuda de aproximadamente $300 millones de pesos; el supuesto quiebre de su relación con Camila Andrade; y su salida de Radio Corazón.

En el programa “Zona de estrellas” entregaron más información acerca de esta exclusiva que tendrá el programa de Mega. El periodista Manu González señaló que el comunicador habría logrado cerrar una cifra millonaria con el canal, y sería el entrevistador mejor pagado en la historia chilena con un monto de $15 millones de pesos.

Por su parte, su compañero Hugo Valencia aseguró que Kaminski habría pedido que los animadores no fueran tan duros con él, que no hubiese un panel, y que habría solicitado que no se tocara el tema de su relación con Andrade, petición que habría sido negada. Esta información también le llegó a González.

¿Cómo se prepara Neme?

Ellos no se quedaron allí y se contactaron con José Antonio Neme para consultarle sobre cómo se está preparando para esta esperada conversación con el hombre del momento del espectáculo nacional.

“No puedo decir mucho porque es una exclusiva importante, entonces no me corresponde a mí develar lo que vamos a ver mañana. La aproximación a la entrevista creo que es de una conversación profunda tocando los temas relevantes a todos los niveles”, partió diciendo.

“Eso no quiere decir que uno vaya a darle la extrema unción de los enfermos, ni el perdón de carácter bíblico ni que uno lo mande a arder en el infierno. No es el objetivo de la entrevista y no debería serlo de ninguna, pero particularmente la de mañana”, continuó el periodista.

PUBLICIDAD

“Los antecedentes están sobre la mesa, son excesivamente públicos, no hay nada muy oculto en todo esto. Tanto él como la Fran y yo conocemos cuál es el esquema de conversación, qué vamos a tocar”, señaló.

Por su parte, José Antonio indicó que él ha estado cubriendo las noticias que han salido a causa del sicariato del Rey de Meiggs, en donde se descubrió a Wilson Verdugo, quien está en prisión preventiva, y la presencia de Kaminski en un cuaderno de deudores. Además, de las deudas que mantendría el locutor y el testimonio de su exesposa, Edith Poblete.

“Tenemos todos los elementos para hacer una entrevista que sea informativa, interesante y que de cuenta no solo de Kaminski, sino de todos estos temas que lo cruzan: aquí se cruza política, farándula, policial... Hay una serie de elementos que sobrepasan el espectáculo. Esperen con calma, va a salir bien”, cerró José Antonio Neme.