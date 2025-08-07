No tiene que ver ni con la música ni la cocina: Yuhui Lee confesó cuál es su verdadero sueño

Hace un par de meses, el comunicador chino y exchico reality, Yuhui Lee, sorprendió a su comunidad confirmando su arribo a la industria musical, estrenando el hit bautizado como Mami –el pasado 10 de junio–, que canta junto a sus amigos gitanos, Romahit y Daki.

Según las palabras del exjugador de Gran Hermano y Mundos Opuestos, la idea surgió de una propuesta de sus amigos en una reunión que tuvieron en su casa. Eso sí, en un comienzo, Yuhui solamente sería parte del videoclip, pero terminó formando parte de la canción, además de protagonizar las coreografías y fragmentos cocinando.

La música no sería su camino

Pese a lo anterior, haber incursionado en la música al parecer solo habría sido para probar, ya que le gustaría pasar por otros mundos también, que nada tienen que ver con cocina.

Sobre esto, en conversación exclusiva con Lima Limón, el exparticipante de MasterChef afirmó que “no voy a hacer musica, no quiero que la gente diga ‘ahora Yuhui quiere hacer eso’, es solo un gusto”. Lee confesó que “decir cantante me da vergüenza”.

“Quiero hacer stand up comedy, es mi sueño"

Por el contrario, reconoció que su gran sueño es hacer humor: “Quiero hacer stand up comedy, es mi sueño, pero cantante no, fue una experiencia“. Sumado a esto, el joven indicó que “jamás he pensado en hacer un video profesional”.

No obstante, por más que su deseo no tenga que ver con el lado musical, sí tuvo una participación seria en la producción de la canción de la cual fue parte. “En esa canción hay muchas partes que no son un robot, todos acordamos qué ritmo, qué tipo música, hay partes en chino mandarín que fue muy idea”, sostuvo.