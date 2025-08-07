¿Palo para Pancha Merino y Cata Pulido?: Fran García-Huidobro recordó el “acto de caridad” de Ingrid Cruz tras polémica por bullying en teleseries

A principios de Julio se hizo retro farándula después de que la actriz Ingrid Cruz aseguró que Pancha Merino le hizo bullying durante el rodaje de la teleserie “Cerro Alegre”. En la misma señaló que la panelista de TV+ le pisó se ropa y la trató de “rota”.

Por su parte, la aludida respondió y contraatacó diciendo que ellas se llevaban mal durante ese tiempo porque Cruz habría tenido una relación con su pareja de ese entonces, Luciano Cruz-Coke, a espaldas de Merino.

Si bien no recordaba haberla “roteado”, sí reconoció que tuvo que haberle dicho algo hiriente y se fue en contra de ella por esta supuesta infidelidad. Cruz confirmó que tuvo algo con el actual senador, pero señaló que no fue cuando él estaba con Francisca.

Ingrid habló en “Only Fama” del escándalo, en una entrevista pactada antes del escándalo para promocionar la teleserie de Mega, mientras que Pancha fue a “Primer Plano”, a pesar de asegurar que no iría a un estelar de farándula por toda la plata del mundo.

Merino fue acompañada por Cata Pulido, quien apuntó a García-Huidobro como la mente maestra detrás de esta polémica hecha para desprestigiar a su amiga. Además, ella aseguró que una práctica en las teleseries que señaló Ingrid, -crear un monólogo para un personaje durante el proceso de casting-, era falso.

La arremetida de Francisca García-Huidobro

La ex Dama de hierro volvió de vacaciones, descansada y bronceada, pero no menos punzante. Esto lo demostró en su regreso al podcast “Di la verdad Rosa”, que conduce junto a Cruz, y el punto cero de dicha polémica farandulera, el cual fue recordado en el último capítulo.

Ingrid partió señalando que julio fue un mes intenso, considerando el escándalo en el cual estuvo metida. Ella fue interrumpida por Fran, quien dijo irónicamente “que se sepa que orquesté todo yo. Ingrid es una marioneta de este personaje siniestro”.

García-Huidobro llamó a la contraparte a reconocer que esta polémica la trajo a la palestra. “Con un poco de dignidad y prestancia, agradecer porque Ingrid que una persona que juró y re juró no volver a la farándula, esté sentada en ‘Primer Plano’ todos los domingos. Eso es un milagro”, lanzó la animadora.

“Ella está súper contenta, y la súper amiga de ella, que nosotras no sabíamos que eran tan amigas, la que fue con ella al programa de Julito (...) Era una junta de psiquiátrico de la parte de los enfermos con amnesia o demencia senil”.

Fran no paró y continuó recalcando que “ese acto de caridad que tú hiciste ha llegado a mucha gente”.

Por su parte, Ingrid dijo que “me sorprende mucho como hay gente capaz de mentir y no se le mueva un músculo”. Ahí, la ex Dama de hierro les prestó ropa y sugirió que efectivamente se les pudo haber olvidado.

Cruz confesó que este escándalo la remeció porque no estaba acostumbrada, su hija estaba enferma y era el lanzamiento de la teleserie “Aguas de Oro”.

Finalmente, Francisca terminó el tema diciendo que “para otro capítulo vamos a dejar la cantidad de mensajes de WhatsApp que recibió Ingrid en solidaridad de personas que formaban parte de esa época de las teleseries. Partiendo por Luz Croxatto, quien estaba a cargo de los monólogos que algunos no hicieron”.