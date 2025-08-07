¡Pato gigante regresa a Santiago por el Día del Niño!: revisa lugar y horarios del panorama gratuito

Una de las postales más entrañables del Día del Niño en Santiago está de vuelta: el icónico pato inflable de ocho metros de altura se instalará nuevamente en el corazón de Barrio Italia, en la comuna de Providencia, para alegría de los más pequeños y sus familias.

En esta ocasión, la actividad es organizada por la Asociación Gremial Barrio Italia - Providencia con el respaldo de la Municipalidad de Providencia, y se desarrollará durante el sábado 9 y domingo 10 de agosto, entre las 11:00 y las 20:00 horas. El evento es completamente gratuito y busca ofrecer un espacio de diversión segura, creativa y accesible para todos.

El pato gigante se ubicará en la intersección de Avenida Italia con Santa Isabel, punto neurálgico del barrio, donde además se habilitará una llamativa bañera inflable llena de pelotas y pequeños patitos de plástico, diseñada especialmente para que niños, niñas y adultos puedan tomarse fotos y guardar un recuerdo del evento.

Según se informó, la programación considera una completa Zona Kids con juegos inflables, toboganes, juegos de mesa, show de magia, música en vivo, chinchineros, organilleros, globos, concursos y sorteos.

“Queremos que los niños y niñas disfruten en un entorno seguro, lúdico y lleno de creatividad. Que crezcan sintiendo que la ciudad también les pertenece”, destacó el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, sobre la iniciativa.

El llamativo pato gigante de hule se hizo famoso el año 2017, cuando fue instalado por primera vez en la laguna de Quinta Normal. Sin duda llamó la atención de miles de santiaguinos, sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando sufrió un corte con un cartel de la zona. Por lo mismo, la figura terminó desinflándose en el agua, protagonizando diversos memes en la época.

Años posteriores fue instalado en otros lugares de Santiago, e incluso se dejó ver en varias regiones del país, como Iquique, Concepción y Valdivia.