Relación entre Francisca Merino y Andrea Marocchino no va más

El quiebre de la pareja fue anunciado en el programa Que te lo digo y posteriormente confirmado por la propia Francisca Merino a Glamorama.

En mayo pasado, Merino había revelado que estaba oficialmente comprometida con su pareja, el empresario italiano Andrea Marocchino, tras recibir un anillo: “No se lo quería contar a nadie, pero ustedes saben que soy lo más hocicona que hay. Y claro, que yo le dije ‘me encanta amor, pero me gustaría uno más grandecito’”.

En aquella ocasión, la actriz explicó que se quería casar “porque tengo como la herida del abandono, yo necesito seguridad máxima. Yo me proyecto toda la vida con Andrea”.

Además, destacó el rol paternal de Marocchino con sus hijos: “Andrea ya viene siendo el segundo papá para la Chloe, para la Amanda y Dominic… olvídate, mi hijo mayor lo ama, le da mucha seguridad. Hemos hecho una súper familia”.

Asimismo, Merino se proyectaba: “Yo quiero casarme por el civil, llamar a un monje budista que me haga una bendición, quiero hablar de que es mi marido. Nada te da la seguridad, pero uno siempre la anda buscando y no perdemos nada”.

Aplazamiento el 2022

En junio de 2022, Francisca Merino y Andrea Marocchino, ya habían aplazado la fecha de su matrimonio: “Querida gente linda. Hemos decidido posponer nuestro matrimonio. Pero estamos felices y ¡más enamorados que nunca!”, escribió en su instagram la actriz.