“Salí declarado inocente“: Exesposo de Mariela Sotomayor aseguró que la justicia falló a su favor en juicio por violencia intrafamiliar

A finales del año pasado, un crudo relato entregó la periodista Mariela Sotomayor en el panel de “Only Fama” en donde acusó a su exesposo, Felipe Salinas, de violencia intrafamiliar. Por estos supuestos delitos, la periodista presentó una querella en contra del padre de sus hijos.

PUBLICIDAD

“Durante los doce años que estuve casada, yo fui víctima de maltrato y de violencia física grave. Aparte de violencia psicológica y violencia verbal, viví situaciones horribles, espantosas, que yo nunca he querido comentar, porque yo nunca he querido lucrar con mi desgracia, nunca”, aseguró.

“A pesar que yo habría podido contar estas cosas, y salir en la portada de un diario, cuando estas cosas pasaron, lo único que esperaba es que nunca nadie supiera esto y tuve que esconderlo también de mis niños, porque todas estas circunstancias pasaron en un entorno que estábamos (juntos) como familia”, aseveró.

Posteriormente en “Que te lo digo”, Salinas salió a responder a estas graves acusaciones. “La señora Mariela, cuando se vuelve loca pierde los estribos y no hay cómo controlarla. Llora, grita, patea”, declaró el aludido.

Junto a esto, él relató un episodio sucedido en 2014 después de que ellos pelearon en su departamento. “Ella se empieza a dar de golpes, ella sola, a puño y palma abierta en su cabeza. Ella. Y después pasó otro tema muy puntual, que yo realmente quedé sorprendido, y es que ella avanza, gritándome, y se pega un cabezazo contra la puerta del clóset, pero fue con alevosía. O sea, ella lo quiso hacer. Y sonó fuerte”.

La actualización de la querella

Meses pasaron, y en el mismo programa se volvieron a contactar con Felipe Salinas para tener una actualización de la querella en su contra por VIF. Él les aseguró que la justicia falló a su favor.

“El juicio era por violencia intrafamiliar y la sentencia fue que yo era inocente porque los argumentos de Mariela no coincidían, sus declaraciones diferían de la declaración cuando ella interpuso la denuncia. Entonces su relato no tenía consistencia, por ende era mentira y yo salí declarado inocente“, afirmó el exesposo de Sotomayor en el espacio de Zona Latina.