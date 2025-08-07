Sammis Reyes lanza propuesta a Ibai Llanos para sumarse a La Velada del Año 6: “Mi gente en Chile me lo está pidiendo”

El exjugador chileno de la NFL, Sammis Reyes, sorprendió este jueves a sus seguidores al manifestar su interés en participar en la próxima edición de La Velada del Año, el masivo evento de boxeo organizado por el reconocido streamer español Ibai Llanos.

Desde Dubái, donde actualmente se encuentra de vacaciones junto a su pareja, la reina de belleza Emilia Dides, Reyes publicó un video que rápidamente se volvió viral en redes sociales. En las imágenes, se le ve relajado bajo el sol mientras se dirige directamente a Ibai Llanos con una propuesta que ya ha entusiasmado a sus fanáticos.

“Oye, Ibai, yo me sumo a la Velada del otro año. ¿Nos vemos?”, dice en el video, que fue acompañado por un mensaje escrito: “Mi gente en Chile me lo está pidiendo”, aludiendo al apoyo que ha recibido de sus compatriotas en redes.

El registro no tardó en generar conversación. Muchos usuarios comenzaron a especular sobre quién podría ser su rival en el ring, y uno de los nombres que más ha resonado es el del influencer Misho Amoli, quien ya ha participado en versiones anteriores del evento, luchando incluso contra el streamer chileno Cristóbal Álvares, más conocido como “Shelao”.

La Velada del Año es uno de los espectáculos más grandes del mundo digital hispano, donde creadores de contenido, streamers e influencers se enfrentan en combates de boxeo amateur. El evento atrae a millones de espectadores alrededor del mundo vía streaming.

Para Sammis Reyes, que se encuentra en una etapa de transición tras dejar la NFL, esta participación podría significar una nueva vitrina. El gesto ya generó revuelo en redes y ahora la pelota queda en la cancha de Ibai Llanos. ¿Responderá el streamer a este llamado?

Cabe destacar que por estos días, Reyes se encuentra en Dubai, disfrutando de unos románticos y relajados días junto a Emilia Dides. Fue el exjugador de la NFL quien hace algunos días sorprendió a su pareja, al regalarle un lujoso viaje, esto, tras el término de su periodo como Miss Chile para Miss Universo.

