“Simplemente no me lo esperaba, es conmovedor”: Marcelo Lagos agradeció en pantalla el Premio Nacional de Geografía 2025

Cuando en Chile tiembla o hay algún desastre natural, una de las voces autorizadas para hablar desde la ciencia en televisión es sin duda Marcelo Lagos, quien justamente estuvo este jueves 7 de agosto en el matinal de Chilevisión, Contigo en la mañana, hablando de los volcanes, instancia donde aprovechó de agradecer por el Premio Nacional de Geografía 2025.

Sí, porque sus propios pares decidieron entregar este año el reconocimiento a Marcelo Lagos, quien ha acercado la ciencia a las personas a través de los medios de comunicación, algo que él aseguró, lo tiene “muy conmovido”.

“Simplemente no me lo esperaba”

Así, en medio de su aparición en el matinal, y luego de Julio César Rodríguez comentara el reconocimiento que recibió Marcelo Lagos de parte de la Sociedad Chilena de Geografía, el profesional se mostró agradecido y comentó su sentir sobre este premio que recibirá en noviembre próximo.

“Es un premio que reconoce la trayectoria... agradecer el reconocimiento, simplemente no me lo esperaba, es conmovedor”, comenzó diciendo Marcelo Lagos.

A lo anterior añadió que lo recibe especialmente conmovido porque generalmente estos premios se entregan a personas con una trayectoria más larga. “Los premios reconocen la trayectoria, no siempre se da el premio cuando estás justamente haciendo las cosas, cuando puedes potenciar lo que estás haciendo... quiero agradecer a mis colegas”, cerró diciendo Lagos.

Fue a inicios de semana que la Sociedad Chilena de Geografía confirmó que el premio de este año era para Marcelo Lagos, destacando entre otras cosas "su sobresaliente trayectoria en la geografía de riesgos, su incansable labor en divulgación científica y su compromiso con la formación de nuevas generaciones (...) Su capacidad de acercar la geografía a la sociedad ha marcado un antes y un después en la disciplina“.