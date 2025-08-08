“Alguien tan mal nacido...”: Jordi Castell se refirió al caso de una amiga cuyo socio registró su marca a escondidas

¿Es más dolorosa una traición amorosa o en las amistades? Fue el tópico que se trató el programa de este jueves de “Tal Cual”, en donde Jordi Castell se refirió a un caso que, si bien no entregó nombres, quedó claro que se refería al quiebre del vínculo entre Rosario Bravo y Daniel Fuenzalida.

PUBLICIDAD

“Voy a hablar de una persona que quiero mucho, que es una amiga, que estaba en una relación comercial con alguien, hicieron un emprendimiento muy importante y comercialmente muy atractivo”, empezó su relato.

“Nosotros conocemos a esas personas, por eso es que no quiero nombrarlos, pero uno de ellos se avivó fue al INAPI e inscribió el nombre del proyecto de ellos sin preguntarle (a ella)”, añadió para la sorpresa de los animadores, quienes posiblemente no estaban al tanto de la noticia, ya que este capítulo fue grabado con anterioridad.

“La vida las cobra...”

A esto le sumó que ellos eran “íntimos amigos y se quebró la amistad, fue súper doloroso porque cuando uno es buen parido o malos sentimientos... Encuentro que fue una cochinada atroz porque además el nombre era de la persona afectada. Esas cochinadas las hacen la gente desequilibrada”.

“Hay una cuestión de guata, de principios y de valores que creo que la vida... o te mueves de una forma o tienes que saber recibir de vuelta porque la vida te va a cobrar la caga que te mandaste. Esas cagadas la vida las cobra y la vuelta es corta”, continuó Castell.

“Esta persona que inscribió el nombre para callado, se cagó a la persona con quien tenía una sociedad y una marca (....) Resulta que la esencia del proyecto atractivo lo tenía a quien te cagaste. Ahí yo digo que esto es más grave que el quiebre de un matrimonio”, aseveró.

Por su parte, Raquel Argandoña cuestionó cómo podía seguir trabajando con alguien que la traicionó, por lo que el fotógrafo dijo que “eso me preguntaba yo y es lo que hablábamos con el marido, yo soy muy amigo de él, cómo puedes seguir lidiando con alguien tan mal nacido, pero es porque hay compromisos comerciales”.