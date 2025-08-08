“El panel no estaba bien diseñado”: Paula Escobar rompió el silencio y se sinceró sobre la química dentro del programa “Only Fama”

La relación dentro del programa “Only Fama” ha generado casi tanta discusión como los temas que han sido tratados dentro del espacio farándulero de Mega. Muchos han sido los rumores de que los panelistas no se llevan bien, y las críticas por la falta de química entre ellos. Ahora una de los integrantes de dicho panel rompió el silencio.

En su podcast “Quién es 1″, la periodista Paula Escobar partió refiriéndose a su llegada a “Zona de estrellas”, en donde contó que aceptó la oportunidad que le propusieron desde Zona Latina, también pensando en que le coincidía el horario para estar con sus hijas.

En esa misma línea, ella habló sobre su trabajo en Mega, el cual aceptó después de renunciar a “Que te lo digo”. La comunicadora dijo que “‘Only Fama’ era demasiado bueno para ser verdad. Era un día a la semana, no me pagaban lo que a Kaminski, pero estábamos bien...”.

La confesión de Paula Escobar

Ahí es cuando Escobar se entusiasmó y decidió sincerarse. “Voy a decirlo acá y voy a negarlo ahora, es la primera vez (que hablo de esto). Yo siento que el panel no estaba bien diseñado”, lanzó y agregó que “yo en particular ningún atado con nadie, pero eran personalidades que (no congeniaron), pero no me preguntes por qué”.

Su compañero de programa Pablo Candia agarró vuelo y decidió entregar su opinión: “De ese panel ninguno de los 4 se aguantaba. Ni la Aránguiz te aguantaba a ti, ni tú a la Mariela, ni Guaguito a todas las mujeres que estaban porque nunca logró destacar al lado de Neme. Nadie se aguanta ahí”.

En vez de ratificar esta información, Paula Escobar decidió alabar a la persona con quién sí disfrutó trabajar. “¿Sabes quién me caía bien? Mauricio Correa, tú eres mi panelista", cerró la periodista.