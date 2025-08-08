“Es una mujer muy perversa”: Cata Pulido no se quedó callada y reveló cuál sería el origen de la mala onda que le tiene Fran García-Huidobro

Desde dos frentes, la actriz Catalina Pulido pudo defenderse del palo que Francisca García-Huidobro realizó en su podcast “Di la verdad Rosa”. La exanimadora de “El rival más débil” se fue con todo en contra de la ex “Dama de hierro”, y reveló cuál sería el origen de la mala onda que ésta le tendría.

Vale mencionar que en su espacio co-animado con Ingrid Cruz, la conductora de “Only Fama” aparentemente apuntó sus dardos en contra de Pulido y Pancha Merino y su participación en “Primer Plano”.

“Con un poco de dignidad y prestancia, agradecer porque Ingrid que una persona que juró y re juró no volver a la farándula, esté sentada en ‘Primer Plano’ todos los domingos. Eso es un milagro”, lanzó la animadora.

“Ella está súper contenta, y la súper amiga de ella, que nosotras no sabíamos que eran tan amigas, la que fue con ella al programa de Julito (...) Era una junta de psiquiátrico de la parte de los enfermos con amnesia o demencia senil”.

Fran no paró y continuó recalcando que “ese acto de caridad que tú hiciste ha llegado a mucha gente”.

“Yo sé por qué me odias tanto”

Su primer frente lo hizo en su programa “Sígueme” de TV+, en donde partió agradeciendo a Cruz por haber sido el motivo detrás de su invitación al estelar de Chilevisión, en donde aseguró que nunca le habían pagado tanto por decir tan poco.

“Acompañé a mi amiga (Pancha Merino) porque me acompañó muchísimo cuando falleció Sasha y tú Francisca García-Huidobro no fuiste capaz de mandarme una rosa. Eso que tú lo conociste de guagua y tuvimos buenas migas no solo en ‘Cerro Alegre’, sino que además en Pucón cuando estabas con Jorge Zabaleta”

“Tú conocías perfectamente a mi hijo y eso me parece más grave que tener demencia senil o tener amnesia. Yo sé por qué me odias tanto y te voy a recordar, porque de amnesia no tengo nada. En 2012, yo te iba a reemplazar en Primer Plano porque tú habías renunciado”, explicó.

“Ahí empezó tu odio parido contra mí (...) ¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno tiene tanto resentimiento y está tan amargada, empiezas a somatizar esa pena que tú tienes y te pasan cosas. Te recomiendo con mucho amor que te sanes para que te puedas sanar físicamente, no solamente del aura. Destilas veneno, destilas amargura. Yo te deseo lo mejor”, continuó.

Pulido dijo que en primera instancia no iba a responderle a Francisca, pero confesó que le dolió no haber recibido un mensaje de parte de la animadora después del fallecimiento de su hijo.

“Muy mala crianza”

Su segundo derecho a réplica lo obtuvo en el programa de Sergio Rojas, “Que te lo digo”, en donde volvió a atacar a Fran. “Como buena escorpio, ella no olvida, es rencorosa. Tú sabes que el rencor enferma o somatiza a través del cuerpo, hay que tener cuidado con los rencores en la vida”, partió.

“Yo creo que ella me odia desde 2012 cuando Carlos Valencia, ella se fue de vacaciones e iba a renunciar a ‘Primer Plano’, y tuve varias reuniones para que yo fuera la nueva conductora. Cuando ella lo supo, dejó la escoba, puso el grito en el cielo y de ahí se cayeron las negociaciones. Me parece no solo agresiva sus palabras, sino de muy mala crianza”, continuó Pulido.

Catalina recalcó su dolor por no haber recibido un pésame de parte de Francisca después de la muerte de su hijo. “Nunca se manifestó, me parece de una falta de empatía, una indolencia. Es una mujer muy perversa la chicoca, es envidiosa. Ella podría tener algún debate con alturas de miras y no hablar de demencia senil, hay gente que lo tiene y es súper ofensivo”.

“Me puede ofender de otras formas, podría ser un poco más habilosa y no ser tan básica. Además, lo que dijo del casting es una mentira de un porte de un buque, ni nosotros que éramos los protagonistas hacíamos casting. Yo no lo necesitaba como salí de la Escuela de Fernando González con notas honorables, yo no necesitaba porque todos sabían la calidad de actriz que yo era”, cerró.

Por otro lado, desde Estados Unidos, Claudia Schmitd estaba viendo el programa y confirmó que Francisca se ofuscó después de enterarse que Catalina Pulido estaba en conversaciones para reemplazarla en “Primer Plano”.