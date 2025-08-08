Faloon pidió una mano para Alexander ‘Arenito’ Núñez: “Ayudémoslo a encontrar ese lugar donde pueda volver a levantarse”

Durante la tarde de este 7 de agosto, Faloon Larraguibel preocupó a sus redes sociales tras pedir ayuda para uno de sus mejores amigos de la epoca del extinto Yingo, Alexander “Arenito” Núñez, quien enfrenta un duro momento.

Fue en horas de la noche de miércoles cuando el recordado persona del programa juvenil, a través de su Instagram, explicó la situación que atraviesa, a raíz de la falta de trabajo.

En específico, ‘Arenito’ contó: “Una noche de crisis, no me siento bien, pido sus oraciones. Para los que me preguntan, son muchos problemas y mucho estrés. Llevo mucho tiempo sin trabajo estable, debía pagar el arriendo el día de ayer y no lo he podido pagar y no quiero cambiarme otra vez de lugar, porque me genera más estrés, así que pido sus oraciones para que Dios me ayude, perdón por desahogarme con ustedes”.

Tanta fue la desesperación de Alexander y la preocupación debido a la crisis económica por la que pasa, que dejó sus datos bancarios, pidiendo “perdón comunidad y amigos de Instagram”.

“A veces un simple contacto puede cambiarle la vida a alguien”

Ya en horas de este jueves, la finalista de Palabra de Honor, Faloon, hizo uso de su perfil de la red social para solicitar ayuda para Núñez, sobre todo por si alguien podía ofrecerle un puesto laboral, o bien una oferta, en la Región de Valparaíso.

En esta línea, la exchica reality expresó: “Amigos y amigas de la Quinta Región, hoy quiero pedirles algo desde el corazón. Un gran amigo, mi Alexander Núñez (mi Arenito) está pasando por un momento difícil y necesita trabajo con urgencia. Es una persona comprometida, responsable y con todas las ganas de salir adelante”.

“Si alguien tiene o sabe de alguna oportunidad laboral en la Quinta Región, en cualquier rubro, por favor escríbanle a su Instagram, todo suma. A veces un simple contacto puede cambiarle la vida a alguien. Ayudémoslo a encontrar ese lugar donde pueda volver a levantarse. Gracias de antemano”, complementó Faloon.