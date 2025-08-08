“La persona que soy, se lo debo a ese momento”: Hugo Valencia emocionó con la historia sobre su adopción

En un nuevo capítulo de La Divina Comida, de CHV –que será emitido este sábado 9 de agosto–, el periodista Hugo Valencia se sincerará sobre la relación que mantiene con sus padres, quienes lo adoptaron cuando era niño.

Según un avance que compartió el canal, el comunicador comentó el momento en que le contó a su familia que tenía una relación con un hombre.

En este contexto, confesó: “Primero me costó a mí asumir mi homosexualidad en lo personal, yo creo que recién a los 20, 21 años asumí que era gay, y empecé primero con la gente que tenía, no sé si la palabra es menos afecto, pero menos tiempo, menos historia”.

Además, dijo que primero le contó a sus cercanos, luego a su familia. “Nacho (su pareja) fue mi último empujón para poder decirle a todo el mundo que sí, soy homosexual, pero por sobre eso, soy un hombre feliz y con el mejor hombre del mundo al lado”, sostuvo.

Respecto a por qué se demoró en contarle a sus padres, reconoció que “todavía no encuentro esa explicación”.

“Siento que fui un idiota todo el tiempo que no lo conté, porque podría haber disfrutado tanto de los afectos. Me encanta ver cómo mi familia adora a Ignacio. No sé si perdí el tiempo, pero fue tan bonito el momento cuando se lo conté a mi mamá, que fue la última. Mi mamá estaba tan emocionada y tan contenta cuando le conté, y ella me dijo algo que, probablemente, todos los gays que le han contado a sus padres le dijeron: ‘Yo ya lo sabía’”, señaló.

Su historia de adopción

También indicó que “mi mamá, mi papá, los dos son geniales, yo los quiero mucho, les estoy muy agradecido, porque ellos me eligieron”.

Tras esto, Hugo fue consultado por los presentes sobre qué quería decir con que lo eligieron. Frente a esto, el panelista de Zona de Estrellas expresó: “Yo digo que ellos me eligieron porque yo soy adoptado”.

“Cuando hablo de eso, hablo con emoción, porque mi vida podría haber sido muy distinta. Yo creo que el hombre que soy, la persona que soy, se lo debo a ese momento, al que ellos no sé si de manera consciente o inconsciente dijeron nosotros no solo queremos ser los papás de Hugo”, agregó el periodista.

“Mi mamá a mí me dijo: ‘Yo a ti, te parí, no te sacaron de dentro de mí, pero tú eres mío, siempre fuiste mío’, y yo también lo veo así, son mis papás”, complementó Hugo Valencia.