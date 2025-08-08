La verdad más cara de la TV: Revelan cuánto le pagarán a Francisco Kaminski por entrevista en Mega

Después de semanas de controversia, Francisco Kaminski finalmente revelará su versión de los hechos en una exclusiva entrevista televisiva. El canal que transmitirá esta conversación será Mega, y se estima que la suma que recibirá por su participación es considerablemente alta.

Kaminski ha estado en el ojo del huracán tras verse involucrado en varios escándalos, incluyendo su vinculación con el crimen del “Rey de Meiggs”. Además, enfrentó acusaciones sobre diversas deudas y fue desvinculado de Radio Corazón. Para complicar aún más su situación personal, anunció la ruptura de su relación con Camila Andrade.

Ante este complicado panorama, los canales de televisión se pelearon el tener a Kaminski. Sin embargo, el locutor decidió aprovechar la situación y negoció un acuerdo que, al parecer, fue el más beneficioso.

Una cifra impactante

El programa Only Fama, de Mega, será el encargado de llevar a cabo esta entrevista, la cual se emitirá la noche de este viernes 8 de agosto. Este episodio estará completamente dedicado a la historia de Kaminski y se prevé que será un momento revelador.

La primicia de la cifra que recibirá Kaminski fue dada a conocer por el periodista Manu González en el programa Zona de Estrellas. Según su fuente de confianza, el monto que se embolsará por aparecer en pantalla es de 15 millones de pesos. “La entrevista más cara de la televisión chilena en su historia”, afirmó el reportero.

Además, el periodista Hugo Valencia también comentó sobre la situación, indicando que Kaminski habría impuesto una serie de condiciones para su aparición. Algunas de estas exigencias fueron aceptadas, mientras que otras fueron rechazadas. “Esta es, probablemente, de las más importantes del año”, destacó Valencia.