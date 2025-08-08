¿Le pagarán 15 millones? ¿Puso condiciones?: Francisca García-Huidobro se refirió a los rumores sobre la entrevista a Francisco Kaminski

Esta noche por las pantallas de Mega, llega el hombre que ha acaparado titulares no solo en la sección de espectáculos, sino que la policial también: se trata de Francisco Kaminski, quien mantenía vínculos con el “Rey de Meiggs”, el empresario asesinado a manos de un sicario.

“Only Fama” tiene la primicia y esta noche el locutor se enfrentará a los animadores José Antonio Neme y Francisca García-Huidobro. En la antesala de dicha conversación los rumores abundaron.

En el programa “Zona de estrellas” entregaron más información acerca de esta exclusiva que tendrá el programa de Mega. El periodista Manu González señaló que el comunicador habría logrado cerrar una cifra millonaria con el canal, y sería el entrevistador mejor pagado en la historia chilena con un monto de $15 millones de pesos.

Por su parte, su compañero Hugo Valencia aseguró que Kaminski habría pedido que los animadores no fueran tan duros con él, que no hubiese un panel, y que habría solicitado que no se tocara el tema de su relación con Andrade, petición que habría sido negada.

¿Qué dijo la “Dama de hierro” sobre los rumores?

En el podcast “Quién es 1″ de los periodistas Paula Escobar y Pablo Candia conversaron con Francisca García-Huidobro sobre los rumores que brotaron un día antes de la emisión de este capítulo.

“Va Kaminski en exclusiva al estudio de ‘Only Fama’. Eso terminó de cerrarse hoy (jueves) en la mañana y, por supuesto, José Antonio y yo fuimos informados de eso. Me parece un súper golpe, un golazo, por decirlo de alguna manera”, partió la animadora.

“En general es muy complicado que esas personas quieran hablar. Se habla de un monto de dinero enorme que yo la verdad desconozco (...) Somos los últimos en enterarnos cuánto se paga”, continuó.

“La verdad es que desconozco si ese fue el dinero que se le pagó, y también desconozco que haya puesto alguna condición. Yo voy a ‘Only Fama’ sin ninguna condición del invitado, excepto hacer una entrevista donde pueda explicar lo que está pasando”, añadió

“Me parece un testimonio interesante (...) Esperamos que sea una buena entrevista en la que se pueda expresar y manifestarle lo que el público está opinando al respecto”, cerró García-Huidobro.