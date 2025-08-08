“Me dieron duro”: Cristián de la Fuente reveló la pésima experiencia que tuvo con una actriz que lo culpó del fracaso de una teleserie

Cristián de la Fuente recordó esta semana sus difíciles inicios en la actuación y los habituales cuestionamientos que recibió en la década de los noventa de parte de los medios especializados y sus propios colegas actores, quienes criticaron que llegara desde el modelaje a las producciones dramáticas televisivas.

Fue en el programa “Todo va a estar bien”, en Vía X, que el actor y animador televisivo dio cuenta de sus primeros acercamientos a las teleseries nacionales, a las que llegó gracias a un fortuito encuentro con el director Cristian Mason en una de sus tantas visitas a Canal 13 para pedir una oportunidad en la actuación.

La mala experiencia de Cristián de la Fuente

“Llegué donde Óscar Rodríguez y le dije ‘oiga señor, aquí está, quiero ser actor’; y me dice ‘put***, lo siento, yo acabo de terminar Marrón Glacé, no tengo nada que hacer ahora. Ándate para tu casa’. Me voy parando para irme a casa, y en eso pasa Cristian Mason caminando, me mira y me dice ‘tú, que haces acá’. Yo le digo ‘quiero ser actor’, y él me dijo ‘pero, eres actor’, y yo le digo ‘no’. ‘Entonces, qué haces acá’, vuelve a preguntarme. ‘No, es que quiero actuar, y quiero aprender y que me den una oportunidad’. ‘Listo, ven el jueves y te vamos a hacer una prueba de cámara’, me dijo”, contó.

Tras ese fortuito encuentro, sinceró De la Fuente, pudo ingresar al nuevo equipo de jóvenes talentos que se formó por aquel tiempo en la señal televisiva para competir con TVN en el horario de las teleseries. Una oportunidad no exenta de críticas debido a su inexperiencia en las tablas.

Algo que confesó, no era muy bien visto por los actores de profesión de la época, que siempre recordaban y reclamaban por la poca instrucción de algunos rostros que Canal 13 reclutó para sus producciones dramáticas.

Cristián de la Fuente. Fuente: Captura de pantalla Vía X.

Ahí me dieron duro. La Aline, también me dio duro. Porque la culpa del no éxito de la teleserie era sólo yo. Me lo dijo — Cristián de la Fuente

Uno de ellos, la actriz Aline Kuppenheim, con quien De la Fuente recordó haber vivido una desafortunada experiencia cuando ambos protagonizaron la teleserie “Eclipse de Luna”, uno de los fracasos en rating más recordados del canal de Luksic.

“Ahí me dieron duro. La Aline, también me dio duro. Porque la culpa del no éxito de la teleserie era sólo yo. Me lo dijo”, contó el actor, quien incluso reveló que la mala relación se hizo insostenible en las grabaciones, ya que la actriz hizo evidente su molestia con él por el fracaso televisivo.

“Un día había una crítica de no sé quién, ella la recortó y la pegó en la muralla del camerino”, contó.

“Entonces, imagínate, tú llegas el camerino acá en la mañana y ves la crítica pegada en la muralla y pregunto: ‘¿Quién fue? Ah, no, que la Aline la pegó ahí’”, concluyó.