Nicolás Solabarrieta tomó radical decisión con algunos de sus tatuajes: “El tratamiento es bastante doloroso”

Nicolás Solabarrieta sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una radical decisión que tomó respecto de varios de sus tatuajes en el cuello, los cuales decidió borrar “por un tema estético”.

En medio de rumores faranduleros por un nuevo quiebre sentimental con su pareja, Valentina Torres (que fue desmentido por la joven en sus redes sociales); y con anuncios de un posible regreso a “un nuevo proyecto en televisión”, el hijo de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara, dio cuenta del tratamiento que se realizó hace algún tiempo para eliminar varias de sus tradicionales marcas en el cuello.

El cambio de Nicolás Solabarrieta

Algunas de ellas, el año de nacimiento de su madre y un arreglo floral, que el joven reconoció serán las únicas que dejará tatuada en su piel.

Si bien me gustaban, sentía que me hubiese quedado mejor el cuello más limpio — Nicolás Solabarrieta

“Los decidí borrar netamente por un tema estético”, señaló en lun.com, donde reconoció que “cuando me los hice, en mi cabeza tenía una idea de cómo quería que quedaran y, al final, con el tiempo, si bien me gustaban, sentía que me hubiese quedado mejor el cuello más limpio”.

Así las cosas, Nicolás le dijo finalmente adiós a sus tatuajes de un rayo, un corazón partido y una frase que tenía en su cuello.

“Me decidí borrar toda la parte frontal, no los que tengo en la parte lateral, ni tampoco en la nuca, sino que solamente los de la garganta, propiamente tal”, reconoció Solabarrieta, quien aseguró que “el tratamiento es bastante doloroso, no lo voy a engañar al que se lo quiera hacer, duele bastante más que hacerse un tatuaje”.

“Estoy contento con el avance, estoy contento con cómo han ido avanzando los resultados, estoy en una nueva clínica con un nuevo doctor, que es muy, muy bueno y he visto muchos más resultados que en el otro lugar donde me los estaba borrando”, concluyó.