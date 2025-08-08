“¡Nos vemos!”: Myriam Hernández dio a conocer las nuevas fechas de su gira de conciertos por Chile

Finalmente, y luego de haber informado esta semana del aplazamiento de una serie de conciertos de su gira “Tauro”, la cantante chilena Myriam Hernández confirmó las fechas para seis recitales que inicialmente debía realizar en agosto.

PUBLICIDAD

Problemas de “incumplimientos contractuales” con la productora que estaba a cargo de la organización de los shows de Hernández en las ciudades de Iquique, Antofagasta, La Serena, Talcahuano, Temuco y Puerto Montt, habían sido los motivos que el equipo de la cantante argumentó para suspender los recitales programados inicialmente durante estas semanas de agosto, los cuales finalmente fueron reprogramados para noviembre y diciembre.

El nuevo calendario de shows de Myriam Hernández

Esto, luego del fin al acuerdo con NyN Producciones por “asuntos contractuales, técnicos y logísticos que no fueron cumplidos, y que ponían en riesgo la calidad e integridad del espectáculo y, por ende, la seguridad que Myriam siempre procura entregar a los asistentes en sus presentaciones”.

Un “lamentable” imprevisto que, aseguraron en el equipo de la cantante, los llevó a negociar con Bizarro Live Entertainment la reorganización de los seis espectáculos en el norte y sur del país.

De este modo, y según informó este viernes la misma productora y artista nacional, los conciertos se realizarán durante los fines de semana de noviembre y diciembre de este año.

“Qué emoción recorrer Chile con el Tauro World Tour. ¡Nos vemos!”, escribió Myriam Hernández en la publicación de Instagram que apareció esta jornada en la red social de Bizarro, y donde se oficializó las fechas de los shows y el día en que las entradas estarán disponibles en el servicio de Puntoticket.

La propia cantante chilena Myriam Hernández confirmó el nuevo calendario de presentaciones suyas en diversas regiones del país. Fuente: Instagram @bizarrolivecl.

“Myriam Hernández anuncia nuevas fechas de su gira ‘Tauro’ en Iquique, Antofagasta, La Serena, Talcahuano, Temuco y Puerto Montt. Entradas disponibles desde el martes 12 de agosto, a partir de las 12:00 horas en @puntoticket”, escribieron en su publicación, en donde también informaron que “los tickets ya adquiridos para las fechas originales siguen siendo válidos”.

PUBLICIDAD

De esta forma, y solucionado los problemas técnicos y logísticos de los espectáculos de la cantante nacional, la programación de sus conciertos quedó configurada de la siguiente forma.

1.- Iquique: Gimnasio Casa del Deportista, el viernes 28 de noviembre de 2025.

2.- Antofagasta: Estadio Sokol, el sábado 8 de noviembre de 2025.

3.- La Serena: Coliseo Municipal, el domingo 30 de noviembre de 2025.

4.- Talcahuano: Coliseo La Tortuga, el viernes 21 de noviembre de 2025.

5.- Temuco: Gimnasio UFRO, el domingo 7 de diciembre de 2025.

6.- Puerto Montt: Arena Puerto Montt, el domingo 14 de diciembre de 2025.