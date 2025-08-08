NTV celebra cuatro años de vida con una cartelera renovada y como el canal cultural más visto del país

Este viernes 8 de agosto es un día especial para el canal NTV, señal cultural infantil de TVN que cumple nada menos que cuatro años, celebrando además ser el canal cultural más visto del país.

Por este motivo, y para contar todas las novedades de una parrilla de contenidos renovada, NTV celebrará su cumpleaños en un programa especial de Efecto N.

Así, desde las 17:00 Horas, Julio Robert y Margarita “Laruchan” Huenuil, se unirán a los distintos conductores de NTV para ir mostrando las nuevas apuestas de la señal. En estudio también estará presente la música de Sinergia Kids con Tía Pucherito; la ganadora Pulsar 2025, Alanis Lagos y Los Chenitas; en terreno, la experiencia NTV llegará a colegios, jardines infantiles y a las distintas calles de la ciudad.

“Llegamos al cuarto año de vida con todo el optimismo y la energía para seguir creciendo, a la vez que buscamos innovar con nuestros contenidos. Siempre ofreciendo un espacio seguro para las audiencias y donde mostramos que es posible aportar al bienestar y desarrollo de las personas, con un foco especial en niños y niñas. Esto es muy necesario dado las dificultades en que están creciendo en nuestro país y que cuesta tanto que se hagan visibles”, señaló Mariana Hidalgo, Directora de Programación de NTV.

Los estrenos de este mes

Entre los estrenos más destacados del mes, el martes 12 de agosto, a las 22.00 horas, llega “Ciencia Pop” conducido por el divulgador científico, Gabriel León. Una invitación a explorar la ciencia desde lo cotidiano donde, con humor y cercanía, se abordan temas como la música, la comida, la inteligencia artificial, el envejecimiento, la memoria, los venenos y la realidad, entre otros. Un programa de la productora GVG producciones y que cuenta con el apoyo del CNTV.

En tanto, ese mismo día a las 22.30 horas, estrena “Chile Circular”, que trae de regreso a la televisión a Jennifer Boldt. La conductora, muestra una nueva faceta alejada del deporte y los videojuegos, y se interioriza en distintas regiones de Chile donde visibiliza los conflictos medioambientales locales, destacando las soluciones sostenibles que surgen desde la ciencia, la tecnología y la comunidad.

Carola Bezamat conducirá junto a Octavio Silva “Tesoros Naturales”, que estrena el miércoles 13 de agosto a las 22.00 horas. Esta serie destaca especies nativas chilenas con propiedades medicinales, ecológicas y culturales únicas, que hoy están amenazadas. El programa mezcla ciencia, saberes ancestrales y belleza natural para relevar el rol fundamental de estas plantas en los ecosistemas y en nuestra identidad.

Otro contenido de la franja familiar que destaca en agosto es “Tesoros Bajo el Agua”, espacio financiado por el CNTV y creado por la productora Cábala, que debuta el 28 de este mes, a las 22.00 horas. Una mini serie histórica de tres episodios que rescata el patrimonio sumergido de América Latina, desde el lago Titicaca hasta la Patagonia chilena.

El 11 de agosto, a las 21.00 horas debuta “Samuel”. La serie animada francesa, dedicada a la Infancia media, narra los dolores de crecimiento de un niño de 11 años. Tras su éxito en Francia, Alemania y España comenzó su expansión por el mundo y NTV lo trae a Chile.

Para los más pequeños, en agosto también llega el éxito de “Canta Flinko”; “Cantando Aprendo a Leer” (lunes y miércoles desde el 11 de agosto a las 12.30 horas); la tercera temporada de “La Isla Grande de Flo” (23 de agosto a las 20.00 horas) y nuevas “Canciones NTV” desde el 16 de agosto a las 10 am.

Mariana Hidalgo destacó además que el canal es totalmente multiplataforma, apuntando que “NTV nace con una mirada multiplataforma de todo lo que hacemos y también entendiendo que hay contenidos que se consumen mejor en una o en otra pantalla. Ha sido un proceso de aprendizaje permanente, pero creemos que en eso tenemos posibilidades de seguir creciendo”.