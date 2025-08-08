“Que atroz”: Josefina Montané recordó el incómodo momento que sufrió cuando una mujer suplantó su identidad y se le vinculó en un romance con un futbolista

Josefina Montané recordó esta semana en un podcast el incómodo episodio que sufrió hace más de una década con un programa farandulero que la vinculó en un romance con un futbolista por culpa de una mujer que suplantó su identidad.

Fue en el programa “Más que titulares”, de la periodista Javiera Quiroga, que la actriz reveló haber sido víctima en dos ocasiones de suplantaciones de identidad, una de ellas, que la puso en la portada de varios espacios faranduleros debido a su supuesto amorío con Rodrigo Barrera, por aquellos años emparejado con Macarena Ramis.

El mal recuerdo de Josefina Montané

“Me acuerdo que una vez se inventó un rollo mío”, dijo Montané. “Que había salido con un futbolista (…) no recuerdo ya con quién, se me olvidó. ¿(Esteban) Paredes? No, se me olvidó el nombre, así de mal. Tendría que googlearlo. Mal”, agregó la actriz, quien luego aclaró que dicho rumor fue tomando tanta fuerza en el medio, que fue profusamente informado en algunos programas de farándula.

“Se me vinculó en un programa, el ‘SQP’, con un futbolista y yo como: ¿Qué? ¿What? Nunca en mi vida lo he visto. ¿Qué está pasando?”, indicó la actriz, por esos días, en 2013, reconocida figura de la teleserie “Soltera otra vez”.

Supuestamente pinchábamos, y yo como: ‘Hola. ¿Quién eres?’. Pero lo más terrible fue que me contó una historia que quedé como: ‘Ah’ — Josefina Montané

“Y de repente, estoy en Canal 13, y el Mito, que trabajaba en el área dramática del canal, me dice: ‘Ven para mi oficina, necesito hablar contigo”; y yo, como: ‘¿Qué pasa?’. Y estaba este futbolista. Que atroz", prosiguió.

“Supuestamente pinchábamos, y yo como: ‘Hola. ¿Quién eres?’. Pero lo más terrible fue que me contó una historia que quedé como: ‘Ah’”, recordó Montané, quien en ese instante relató en detalle el diálogo que sostuvo con el deportista y que la puso en alerta de haber sido víctima del delito de suplantación de identidad.

“Me dice: ‘Ya sé porqué se está diciendo que nosotros estamos juntos’; y yo le dije: ‘Ah, tú eres el futbolista’, porque yo no veo fútbol, no sé nada de fútbol. Perdón mi ignorancia, lo siento. Y me dice: ‘Porque nosotros llevamos hablando como tres meses por teléfono’. ‘¿Cómo que llevamos tres meses hablando por teléfono?, le digo. ‘Sí, tengo fotos de tu hija, tengo dibujos de tu hija, tengo la dirección de tus papás, sé dónde vives’. Y yo como: ‘¡Qué!’. ‘Sí, hay una persona que está suplantando tu identidad y me acabo de dar cuenta porque te vi en el canal, llamé a esta persona, y descubrí que tú estabas ahí, haciendo otra cosa, mientras yo estaba hablando con la que supuestamente eras tú. Y no eras tú. Entonces, te mandé a llamar para contarte que necesitas hablar con la PDI porque hay suplantación de identidad y tienen muchos datos tuyos’, me advirtió”, rememoró Montané, quien si bien dio con el paradero de su impostora, solamente dejó una constancia ante las autoridades y decidió bloquearla de redes sociales.

“Era heavy (…) hablaba con cinco a la vez”, agregó la actriz, quien tras este episodio reconoció haber sufrido otro similar durante la pandemia de covid-19, y que fue aún peor porque su suplantadora pedía dinero en su nombre.

“Cuando ya involucra plata es como: ‘¡Qué miedo!”, reconoció. “Me di cuenta de lo vulnerable que uno puede ser (…) y que cualquiera puede inventar una vida completa usando tu nombre”, finalizó.