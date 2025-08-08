“Siento que es como un ‘esposo chico’ que tengo en casa”: Kathy Orellana se sinceró sobre el especial vínculo con su hijo

Como cada viernes, esta noche se emitirá un nuevo episodio de Podemos Hablar (PH), en el que, junto a la animadora Diana Bolocco, estarán como invitados el humorista Christian “Ruperto” Henríquez, la cantante y exparticipante de Rojo, Katherine Orellana, además de la reconocida periodista nacional, Mónica Rincón.

En el caso de Kathy Orellana, en el espacio abordará sus proyectos laborales en la actualidad, pero también de la relación que mantiene con su hijo, Facundo.

Luego de una serie de dificultades, el adolescente de 12 años vive hace más de un año con su madre. “Todas mis decisiones pasan por Facundo. Es un adolescente, pero siento que es como un ‘esposo chico’ que tengo en casa”, confesó en el adelanto.

Luego, habló sobre la custodia de Facundo, asegurando que no fue algo sencillo. “Me costó mucho recuperarlo al 100%. Me excedí en muchas cosas: vicios, malas decisiones. Hoy soy una mujer que se construyó a punta de dolor”, reconoció.

Kathy Orellana alejada de los vicios

Por otro lado, a lo largo de la conversación, Diana le preguntó a Kathy si aún camina por la cuerda floja tras su experiencia con las adicciones. En ese sentido, la mujer señaló que “si me hubieras hecho esta pregunta hace seis meses, te habría dicho que sí, que tenía miedo. Pero hoy, no tengo susto”.

“Es un capítulo cerrado, pero lo recuerdo cuando lo necesito. Por ejemplo, cuando siento que las cosas se ponen difíciles, me acuerdo de que estuve en el fondo... en un lugar paupérrimo. No puede haber un lugar más difícil del que ya estuve”, agregó.

“Me podrían decir ‘oye, qué mala madre’, y sí, lo fui. ‘Fuiste alcohólica y drogadicta’, también lo fui. ‘Fuiste mala hija’, lo acepto. Hoy no hablo de eso, lo que hago es accionar”, cerró la cantante.