“Todos creían que iba a guatear”: María Luisa Godoy recordó cuando le ofrecieron animar el Festival de Viña

En una íntima y espontánea conversación en el podcast “Mari con Edu”, de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, la animadora de TVN recordó uno de los momentos más significativos de su carrera, cuando le ofrecieron ser la animadora del Festival de Viña del Mar.

Así, María Luisa Godoy reconoció que la noticia la tomó completamente por sorpresa. “Nunca en mi vida pensé, ni soñé, ni aspiré, ni quise animar el Festival de Viña”, confesó. “Yo creo que por eso me lo terminan dando, porque no estaba dentro de mis planes ni de mis metas”, añadió.

Según relató en el podcast, fue Jaime de Aguirre, en ese momento director Ejecutivo de TVN, quien le comunicó la decisión. “Me dice: ‘Queremos que animes el Festival de Viña’… y yo, que soy muy efervescente, me fui para adentro. Fue una reacción que nunca pensé que iba a tener" contó. “Yo nunca voy a decir que no a un desafío grande, pero fue una reacción de irme muy para adentro. Dije: acepto, gracias, pero sin celebrar”.

Esa reacción, explicó, tuvo que ver con una mezcla de emociones al pensar en las distintas figuras femeninas que habían pisado ese escenario. “Me apuné. No porque me agrandé, sino al revés. En el auto camino a casa iba pensando: ‘¿Por qué yo? ¿Qué características tengo yo para hacer el Festival de Viña?’”, reflexionó.

Sin embargo, su marido, Ignacio, fue fundamental en darle tranquilidad. “Me dijo: ‘Qué bueno, Mari, lo vas a hacer la raja, lo vas a hacer demasiado bien’. Y listo. Le bajó el perfil. No hubo cena de celebración ni nada, me hizo sentir que fue una cosa más en nuestras vidas y eso ayudó”.

“Todos creían que iba a guatear”

Godoy también se refirió a la expectativa del medio frente a su debut en Viña: “No tenía muchos nervios, porque sentí que las expectativas no estaban puestas en mi”, contó y agregó: “Todos creían que yo iba a guatear, que Martín (Cárcamo) me iba a comer viva por su experiencia. Pero yo sabía que eso no iba a pasar”.

En la primera noche de Festival, aseguró que no sintió nervios: “Estaba más nerviosa porque no estaba nerviosa. Le dije a Nacho: ‘No me late el corazón, no tengo estrés… ¿Cómo puede estarme pasando esto?“.

La animadora reflexionó sobre su trayectoria previa que le había preparado silenciosamente para ese momento, algo que también su esposo le recordó: “Yo partí mi carrera animando el Festival del Huaso de Olmué. Fui la primera mujer en hacer las tres noches. Hice Dichato, El Festival de la Independencia de Talca... todos festivales televisados, que son súper distintos. Sabía a lo que me enfrentaba, pero obviamente con una caja de resonancia más grande y eso me ayudó mucho a no estar nerviosa”.

La animadora pisó el escenario del Festival de Viña durante cuatro años, en situaciones complejas como el estallido social y la pandemia, con gran éxito, siendo la figura de TVN y haciendo dupla con Martín Cárcamo y Francisco Saavedra.