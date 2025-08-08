“Yo me miro en el espejo y me veo gorda”: Cata Gorostidi, exparticipante de Gran Hermano Argentina, contó sobre su lucha contra trastorno alimenticio

Catalina Gorostidi, médica pediatra de profesión, quien saltó a la fama tras su paso por Gran Hermano Argentina, en conversación con Luli Fernández en Ellas, de Infobae, donde habló sin tapujos sobre su trastorno alimenticio y las críticas que recibe como pan de cada día en redes sociales.

Bajo este contexto, reconoció que “dejaba de ir a cenas con mis amigas para no comer. O a algún evento para no comer o no tomar alcohol. Lo que pasa es que con la anorexia te pesas todo el tiempo. Y yo me decía: ‘bueno, me pongo este límite de peso, y cuando llego a ese límite pienso: ‘podría bajar más’. O estar preguntándole al otro todo el tiempo ‘¿cómo me veo?’ ‘estás muy flaca’ ‘No, mentira, porque yo no me veo así’”.

“Son como bajones que te agarran con esta enfermedad, que hasta el momento de ahora yo me miro en el espejo y me veo gorda”, siguió la mujer de 33 años.

Luego, la conductora del espacio le consultó a Cata si compartió su experiencia pensando en ayudar a otras personas que pasan por situaciones parecidas. Frente a esto, Gorostidi dijo que “lo conté porque ya me veían con un cambio físico muy drástico. Yo bajé como 20 kilos en muy poco tiempo y la anorexia tiene eso, tiene sus recaídas“.

“Yo subo fotos a Instagram y me dicen: ‘¿cómo vas a ser un ejemplo?’. Yo no soy un ejemplo para las adolescentes, ni para nadie que me siga. No podía subir fotos mías. ¿Qué quieren? ¿Que me agregue cinco kilos con Photoshop?”, indicó.

Las críticas que recibe en redes sociales

En ese sentido, la exchica reality señaló que le han dicho cosas como “cadáver, bolsa de huesos, de todo lo que te imaginas. Yo tengo espejo en mi casa, no necesito que me digas que estoy flaca porque yo ya lo sé, pero a la vez es una lucha constante entre lo que refleja el espejo y cómo uno se siente”.

Además, reconoció que lo que más le duele es cuando la gente le dice: “¿sabes?, estás un poco más gordita“, porque “saben que no es así, pero te lo dicen a propósito y yo me pregunto: ‘¿será que sí estoy más gordita?’”, cerró Cata.