Francisco Kaminski rompió el silencio en “Only Fama”: habló de su vínculo con el Rey de Meiggs, sus deudas millonarias, el día del asesinato y el funeral

“No quiero quedar de víctima, de esto soy el principal culpable”, fue una de las primeras frases que pronunció Francisco Kaminski en la extensa entrevista que le dio a José Antonio Neme y Fran García-Huidobro para “Only Fama”.

PUBLICIDAD

Fueron por parte debido a que había mucho paño que cortar, y el primer tema tocado fue su relación con José Felipe Reyes, el denominado Rey de Meiggs, quien fue asesinado en un sicariato.

“Me gustaría dejar bien en claro que voy a declarar en calidad de testigo voluntario por el llamado de un amigo, que lamentablemente no está con nosotros. Yo no tengo nada que ver con el homicidio ni el asesinato”, aseveró.

El periodista explicó que su relación con Felipe nació hace 10 años por un asunto comercial, un auspicio en uno de los programas televisivos del cual formaba parte. Este vínculo comenzó a crecer durante el tiempo, y pasó de lo comercial a lo personal. “Entre esto yo lo invitaba a algunos conciertos que yo hacía, fui conociendo también a parte de su familia, a sus amigos“, señaló.

Sin embargo, en primera instancia, aseguró que nunca compartieron en un contexto de asado ni cumpleaños, y que las imágenes de estos eventos en donde él aparece, fueron almuerzos de negocios.

Las deudas con el Rey de Meiggs

Al ser consultado por Neme si sabía que era un prestamista ilegal, él lo negó. El periodista le señaló que le había prestado dinero, Kaminski nuevamente lo negó, a pesar de estar en el cuaderno de deudores del Rey de Meiggs.

Francisco contó que Reyes lo ayudó en su fallida empresa de una fábrica de cecinas, la cual lo dejó con una deuda de aproximadamente $400 millones de pesos. Asegurando que su vínculo económico era más cercano a la de un socio, auspiciador.

PUBLICIDAD

García-Huidobro le preguntó directamente cuánta era la deuda que mantenía actualmente con el Rey de Meiggs, y él dijo que era de $45 millones. Le consultó por qué en el cuaderno estaba anotado $70 millones, y Kaminski comentó que esa sería la cifra que le correspondría si el negocio de un concierto del Puma Rodríguez se llenaba.

Neme le recalcó que, según los antecedentes que se han hecho públicos durante el último tiempo, venía arrastrando muchas deudas y realizaba negocios que le traían más deudas. Ante esto, el entrevistado reconoció que “yo soy el principal culpable y hago el mea culpa. El error de mi vida es tratar de salir adelante, hacer negocios sin capital”.

La animadora le comentó que ella ve sus actitudes como una especie de arribismo e intenta vivir una vida que no puede costear con sus ingresos. “No tiene que ver con eso. Yo primero que todo quiero decir que siempre he sido muy trabajador (...) No tengo problemas con trabajar, y para vivir jamás he pedido plata”, aseguró y sobre sus deudas las calificó como una seguidilla de malas decisiones desde sus 25 años.

Siguiendo este último punto, Kaminski admitió que desde que se separó con Carla Jara ha intentado cambiar. “La vida te remece y no para que sigas igual. Yo vengo pensando en cambiar, vengo trabajando. Estoy en terapia, vengo trabajando en no tomar malas decisiones que han manchado a todo mi entorno”.

Su relación con Wilson y el día del asesinato

Al ser consultado sobre su relación a Wilson Verdugo, el presunto autor intelectual del asesinato a José Felipe Reyes, él dijo que lo conoce desde antes que al fallecido, y fue con la misma índole comercial de auspicios. A los 6 años se entera que ellos tenían una relación, y el fallecido hablaba muy bien de él.

En esa misma línea, Francisco dijo que no sabía de la deuda millonaria que ellos mantenían, ya que “Felipe era una persona reservada con sus temas comerciales. Yo siempre me quedé con que trabajaba con la gente del Barrio Meiggs, desde que lo conocí, que él traía importaciones”.

Si bien negó ser amigo de Verdugo, José Antonio le preguntó por qué lo llamó al día del crimen, y partió indicando que su número de teléfono lo tiene desde hace más de 10 años debido a los negocios que mantuvieron.

“Él me llama ese día porque me pide el número de la señora de Felipe (...) No me pareció extraño”, dijo Kaminski, lo que fue cuestionado por los animadores ya que había mencionado que Wilson y Reyes eran amigos cercanos.

El locutor radial comentó que la llamada que recibió de Felipe el día de su muerte fue en un tono social. “Me llamó por videollamada, fue muy coloquial y cotidiano. Le dije ‘¿por qué estaba tan enojado?, y me dice que había dormido mal (...) La conversación fue corta, me dijo ‘voy y vuelvo, nos juntamos la próxima semana’“, comentó y que nunca le habló del sobre de dinero.

La llamada de Wilson nuevamente fue tocada, y Neme recalcó su sorpresa de que el supuesto asesino no tuviera el número de la viuda. “Wilson conocía que Felipe era mi amigo, que yo tenía cercanía, conocía a la familia y a la señora. A mí me llamó la atención que no tenía el número de la señora, para mí también es extraño”, dijo contradiciendo su versión anterior.

El asesinato del Rey de Meiggs y el funeral

Kaminski aseguró que él se enteró por la prensa y Wilson también le contó que algo había sucedido con Felipe, pero no había nada certero. A pesar de este llamado, Francisco no se contactó con nadie cercano al Rey de Meiggs. Finalmente, la viuda de Reyes terminó llamándolo para informarle del asesinato para que le avisara a sus cercanos de esto.

Ahí José Antonio fue al hueso: “¿Por qué no fuiste al funeral?“, y esto lo contestó diciendo que ”yo tuve ese fin de semana con mi hijo, lo veo cada 15 días y por eso no fui", y agregó que su círculo le aconsejó que no fuera para no “desviar la atención”.

Fran dijo que, considerando la relación que tenían, para la viuda debe haber sido doloroso que no fuera al funeral. “Sí, ella me lo plantea el día que nos juntamos, me lo dice y yo le expliqué mis razones. Ella me entiende”, contó.