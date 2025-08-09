Los repasó uno a uno: María Paz Arancibia lapidó a todos sus excompañeros de “Sígueme” y recordó conflicto con Daniela Aránguiz

Al podcast de Danilo 21, “Juzgamos y nos funamos”, llegó la periodista María Paz Arancibia quien tuvo un bullado inicio de año tras llegar al panel de “Sígueme”. Su estadía fue corta, pero no exenta de escándalos por su tensa relación con sus compañeros de panel, en especial Daniela Aránguiz.

Ella contó la firme sobre sus conflictos con su excompañera de panel, de igual forma entregó su sincera opinión de las personas con las que compartió. Partió por el evento más bullado: cuando la “Cara de cuica” paró la grabación para enfrentarse a ella, por lo que la periodista terminó llorando.

Arancibia señaló que en la reunión de pauta se adelantó que Aránguiz iba a referirse al caso que involucraba a su exmarido y padre de sus hijos, Jorge Valdivia, quien fue denunciado por violación por dos mujeres distintas. Por lo mismo, los panelistas recibieron la instrucción de no decir las palabras “violación” ni “víctima”, lo que no le pareció a María Paz y calificó como “un descriterio aberrante”.

“Me parecía una niñería y que del resto de los colegas era una falta de profesionalismo. No solamente era yo periodista sino que Guaguito y Julia Vial. Era rarísimo lo que se daba ahí”, continuó.

Su pelea con Aránguiz

Una vez que se trató el tema, y que Daniela mencionara a su familia, María Paz le preguntó si le había planteado a sus hijos la posibilidad de que la Justicia lo determine como culpable.

“Cuando mencioné a los hijos, porque ella lo mencionó (...) yo ni siquiera terminé de desarrollar la idea cuando me pega una mirada de esas de ‘Cara de cuica’”, recordó Arancibia. Por esto, Aránguiz paró la grabación y le recordó a su jefe que si quisiera hablar de su familia lo haría en un programa pagado.

“No solamente yo quedé helada, estoy segura que el panel también. A mí se me desformó el rostro, lo sentí como una reacción agresiva, descortés, poco empática, poco profesional (...) Esto termina conmigo desbordada de llanto, ahí Julia Vial me pasó un pañuelo, Camila también se acercó”, relató.

María Paz aseguró que Daniela le contestó que no era un problema personal con ella, pero la periodista no creyó esta versión debido a que fue su pregunta la que provocó esa reacción. “Mi intención nunca tuvo que ver con ofenderla a ella o a sus hijos, era ella quien se estaba prestando para hablar de un tema sensible”, contó.

Junto a esto, la periodista recalcó que sus compañeros querían adular a Daniela Aránguiz y seguirle la fiesta, lo que facilitó la creación de bandos dentro del programa de farándula en contra de ella.

“Ellos se movían en rebaño, todos para un lado y para el otro, pendientes del ánimo que podía llegar la señorita Daniela”.

Repasando uno por uno

De igual forma, María Paz se fue en contra del resto de sus excompañeros de panel. Ella recordó la polémica protagonizada por Branko Karlezi, quien acusó malos tratos de parte de Vial, y dijo que esto “le hizo todo el sentido”. Posteriormente, aseguró que la animadora “es pesada” y la miró con desdén en su primer día.

Al referirse a Michael Roldán, lo calificó como “insoportable” y dijo que él intentó corregir sus intervenciones y enseñarle “cómo funciona” un panel de televisión. Lo que fue devuelto con un escueto “gracias” de la periodista.

“Es pesado (...) yo creo que él se sintió un poquito amenazado porque llegaba otra periodista con base de información. Cuando llegué ahí quiso ser incluso más aplicado y estudioso así como ‘este trono es mío’”, opinó sobre “Guaguito”.

Con respecto a Camílisma, la periodista señaló que ella está muy preocupada de ser funada y está muy asustada de ese escrutinio público. Asimismo, criticó su desempeño como panelista dentro de “Sígueme”: “En ese panel a mí me suena y sabe a nada”.

Si bien rescató que Sergio Marbolí fue el único que intentó calmarla, pero nunca alzó la voz ni paró un conflicto, por lo que cuestionó que “no se mojara el potito”.

Sobre Carla Ballero solo dijo que ella excusó la animadversión hacia su persona que fue debido a que celebró quedarse en el programa cuando Gisella Gallardo se estaba yendo.

La crítica generalizada al “Sígueme”

La periodista dijo que la mayor preocupación de sus compañeros cuando sucedió el escándalo con Daniela Aránguiz, fueron los malos comentarios que estaban recibiendo, no si es que María Paz recibía malos tratos.

Vial propuso que para terminar estas críticas, Arancibia tenía que dejar de responderle a los otros medios. Lo que fue respondido por la periodista que no iba a dejar “pagando” a un colega y la solución era cambiar la dinámica dentro del panel.

Además, María Paz aseguró que existen ciertos amiguismos dentro del panel de “Sígueme”, en donde tenían distinto trato entre los rostros. Dio como ejemplo que se blindaban a rostros como Paty Maldonado o Fernando Solabarrieta, mientras que hacía un acuerdo tácito de opinar negativamente de Daniella Campos.

“Era como ‘si era del bando lo cuidábamos, y si no lo destruimos. Con Daniella Campos pasó lo mismo, fui parte del panel de su polémica con Ballero (...) Llego el lunes y lo primero que hacen es advertirme de la ‘calaña’ que es Daniella Campos’ y había un discurso grupal para aseverar que era una persona que ‘no tenía ningún talento, no brillaba por luz propia, que prácticamente era hueca y sin talento por eso tenía la necesidad de interpelar a cualquier persona para poder mantenerse’”.

“Ellos funcionaban como rebaño, entonces probablemente, los códigos ya estaban preestablecidos. La única que venía a llevar la contra era yo, que no lo hice con ninguna intención. Si yo me hubiese quedado callada e intentar infiltrarme al grupo como de lugar, me hubiesen aceptado mejor. No fue lo que hice porque yo iba a trabajar”.