“Me encantaría volver con ella”: Francisco Kaminski se sinceró sobre su presente con Camila Andrade y confirmó la ruptura

Antes de una pausa comercial dejaron la pregunta instalada a Francisco Kaminski en “Only Fama”: ¿Terminó con Camila Andrade? Esa ha sido una de las preguntas que ha dominado los paneles de farándula después de que las imágenes de ambos desaparecieron de sus cuentas personales de Instagram.

PUBLICIDAD

Por lo mismo, José Antonio Neme quería saber cuál era el presente de la pareja que nació después de un mediático quiebre entre el locutor y Carla Jara. “Nosotros tomamos distancia efectivamente, con una conversación bien sincera y bien humana. Con mucho amor, con mucho respeto también, porque nosotros nos amamos”.

“Pero yo también tengo la necesidad de solucionar mi vida y de no seguir manchando a mi entorno. Nosotros dos tomamos la decisión en una conversación y creo que ella lo entiende perfectamento. Yo he sentido en todo momento su apoyo, pero como pareja siento que es injusto para ella si es que yo no estoy bien. Si es que yo no realmente trabajo en lo que he venido haciendo mal, porque creo que no tiene por qué terminar como la Edith, no tiene por qué terminar como la Carla”.

“Tengo que trabajar, tengo que solucionar mis cosas, tengo que empezar a tomar buenas decisiones, tengo que darme cuenta de los errores para atrás. Ese proceso creo que es injusto para ella vivirlo conmigo porque uno como pareja igual se involucra”.

Neme le consultó si cree que pudo proteger a Camila de este escándalo, y él reconoció que “no la alcancé a salvar de nada, ella pagó costos y está pagando costos”, y sobre cuál serían estos costos teorizó que debe ser la angustia de cuando uno ve a su pareja en problemas.

“Ella también está mal, también tiene pena por lo que me está pasando. Me imagino que se siente cuando dice tantas cosas que se dicen que no son verdad”, añadió Kaminski. “Fue a la primera persona a la que le pedí perdón porque estaba al lado mío”, contó.

¿Se siguen amando?

Si es que sigue amando a Andrade, a pesar de que no están juntos actualmente, él confesó que “yo la amo profundamente. Me encantaría volver con ella, pero me gustaría volver con ella renovado y seguro de que no la voy a volver a cagar. De que voy a adquirir un mayor grado de consciencia de lo que es la vida”.

PUBLICIDAD

“Yo me siento súper amado, por eso digo que es doloroso, porque es como una ruptura sin ruptura. Es difícil, porque también tengo su apoyo, ella también me entendió“, continuó el locutor.

Francisca García-Huidobro le preguntó si es que cree que la estima que le tiene Camila pudo haber bajado después de que él se vio visto envuelto en esta noticia, a lo que respondió que “obviamente que se siente que haber sentido decepcionada”.

“Nadie puede estar bien amando de esta manera, sin poder hacerlo de una manera positiva, o juntos, o unidos, o bien. Yo creo que ella también está entendiendo, apoyándome desde donde puede. Ella tiene el derecho de ser feliz”, agregó.

“Yo necesito también este proceso vivirlo solo para poder darme cuenta. Efectivamente, tratar de mejorar y de sentirme preparado. Y si el tiempo nos junta, y yo me siento bien y nos seguimos amando, vamos a estar juntos”, cerró Francisco Kaminski.