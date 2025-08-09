“Nunca me di cuenta”: Begoña Basauri contó sobre una fuerte adicción de una expareja que tuvo

Hace algunas semanas, la actriz nacional Begoña Basauri fue invitada al pódcast M de Mujer, conducido por la periodista Daniela Ginestar. A lo largo de la conversación, repasó episodios de su vida y de su trayectoria profesional.
Y en un momento, hizo una inesperada confesión acerca de algo que vivió con una expareja que tuvo. En específico, la mujer no se dio cuenta que el hombre sufría de una importante adicción con una dura droga.
En esta línea, la actriz de 43 años recordó esta situación complicada por la que pasó en aquella relación amorosa, cuando: “Tuve una pareja que era adicto a la cocaína y nunca me di cuenta“, partió diciendo.
Según las palabras de Begoña, en un comienzo no se percató de esto, ya que nunca había compartido con personas que haya sufrido este tipo de adicciones. Es por esto que, gracias a amigos que le comunicaron de este tema al darse cuenta de extrañas actitudes del sujeto, quien al final reconoció su vicio.
“No sabía mucho de los comportamientos”
”Yo no sabía. Nunca me di cuenta. Yo no consumo, entonces no sabía mucho de los comportamientos“, reconoció Basauri. Eso sí, aseguró que confirmo esto cuando empezó a poner más ojos en detalles, como por ejemplo ”muchas idas al baño en la fiesta, cosas así que uno después va uniendo cavos“.
Por último, como consejo dijo que hay que estar atento en casos de esta naturaleza, puesto que no solamente es complejo para la persona que lo sufre, sino que para su entorno, como lo es para la pareja.
“Es como una traición muy potente cuando te das cuenta que estás con alguien que es adicto, que bueno, es una persona que está enferma”, complementó Begoña Basauri.