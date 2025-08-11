Con gorros de “Mamá” y “Papá”: Joaquín Méndez y Amanda Martínez confirman que esperan a su primer hijo

El animador y ex chico reality Joaquín Méndez sorprendió a sus seguidores al anunciar que se convertirá en padre por primera vez junto a su pareja, la dentista Amanda Martínez, con quien mantiene una relación desde hace tres años.

La noticia fue revelada durante la tarde de este domingo a través de un tierno video publicado en su cuenta de Instagram. En el registro, Méndez aparece de espaldas luciendo un gorro con la palabra “Papá”, mientras que Amanda, frente a él, lleva uno que dice “Mamá” y sostiene una ecografía. En la imagen, se distingue lo que podría ser el nombre “Valentina”, aunque la pareja no entregó mayores detalles sobre el tiempo de gestación ni el sexo del bebé.

“¡Nuevo camino! ¡Ahora somos 6! ¡Qué nervios!”, expresó el animador en la publicación, haciendo alusión a los tres perritos que ya forman parte de su hogar. Con su característico humor, añadió: “Necesitamos ayuda con los nombres ¿Cómo le ponemos? Yo quiero Thor o Cleopatra”.

El anuncio generó una ola de reacciones entre figuras del espectáculo, como, Karol Dance, Rodrigo Gallina, María José Quintanilla, Diana Bolocco, Karina León, Bruno Zaretti, Thiago Cunha, Michael Roldán, Vale Roth y Tita Ureta, quienes enviaron sus felicitaciones y buenos deseos a la pareja.

Según han contado anteriormente, Méndez y Martínez se conocieron a través de una aplicación de citas. Ella es amante de los animales, lo que ha sido un punto en común en su relación, pues ambos comparten el cuidado de sus tres mascotas.

Radicado en Chile desde 2016, Joaquín Méndez Dalone es actor de profesión, creador de contenido y conductor de televisión. Antes de llegar al país, participó en la serie de Disney Channel Violetta, protagonizada por Tini Stoessel. Su salto a la fama en territorio nacional se dio cuando fue convocado al reality ¿Volverías con tu ex?, junto a su expareja Flavia Medina. Fue en ese reality donde conoció a Camila Recabarren, con quien inició un romance que se extendió por un año y medio, e incluso llegaron a vivir juntos.

En una entrevista con La Firme de La Cuarta, reveló que que su llegada a Chile se debió a la recomendación de su amigo y también exchico reality Leandro Penna.