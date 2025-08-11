Exesposa de Francisco Kaminski lo desmiente tras entrevista en Only Fama: ”Él faltó a la verdad”

Edith Poblete reaccionó públicamente a las recientes declaraciones de su exesposo, el comunicador Francisco Kaminski, emitidas en el programa de espectáculos Only Fama. En esa instancia, el animador aseguró que nunca le cobró dinero para concretar el divorcio y que incluso la llamó para disculparse por las dificultades económicas que le habría provocado en el pasado.

“Cuando entrevistaron a Edith el viernes pasado, la llamé para pedirle perdón. Siento que lo pasó muy mal y no me di cuenta del daño que le hice”, señaló Kaminski en pantalla, visiblemente emocionado.

Sin embargo, la versión del animador no coincide con la que mantiene Poblete. En conversación con Las Últimas Noticias, la empresaria recordó que, tras su separación, debió enfrentar una millonaria deuda bancaria por un crédito que Kaminski solicitó y dejó de pagar.

El conflicto se remonta a 2009, cuando la pareja adquirió un departamento de 160 metros cuadrados en Las Condes. Kaminski vivió allí apenas nueve meses antes de la ruptura. Más tarde, Edith supo que el inmueble había sido usado como garantía para un préstamo de $220 millones que él no cumplió.

En 2010, Poblete recibió una orden de embargo. “No me convenía salvar el departamento porque la deuda era mayor a su valor, pero tampoco quería arruinar mi historial financiero. Si quedaba marcada, no podría acceder a créditos nunca más”, explicó. Para evitar el embargo, contrajo un nuevo crédito por el cual pagó $1.800.000 mensuales durante 14 años, reduciendo el plazo inicial de 30 años gracias a un estricto ajuste económico.

La controversia se reactivó este domingo, cuando Edith intervino en vivo en Primer Plano para contradecir a Kaminski. “Lo que pasa es que lo que he explicado mil veces, es que él dejó endeudado el departamento y me llegó una orden de embargo, eso fue, nada más”, insistió.

Respecto al divorcio, fue directa: “Sí me cobró para divorciarse. Acomodó las respuestas. Faltó a la verdad”.

Aunque reconoció que la llamada de Kaminski le removió emociones, descartó que la situación haya sido como él la describió: “Él dijo que yo me había emocionado mucho cuando él me llamó y la verdad que fue (…) yo le tenía mucho cariño. Fue mi marido así que está todo (…) no sé qué decir. Prefiero no seguir ahondando en ese tema, quiero que haya un cierre”.