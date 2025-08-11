“Hace un mes que no ocultan su amor”: Carolina Varleta y Francesco Gazzella serían la nueva pareja del espectáculo chileno

Dando rienda suelta a su amor estarían hace un mes la nueva pareja del espectáculo, según aseguraron en el reciente capítulo de Primer Plano, donde revelaron que los conductores del programa “La hora del taco” de radio Universo, Carolina Varleta y Francesco Gazzella estarían en una relación.

Todo esto se habría concretado tras el quiebre de la relación de la actriz Carolina Varleta y Kabir Engel -hijo del tarotista Pedro Engel-, quienes estuvieron juntos por 10 años y tuvieron dos hijos.

“Mi corazón está muy bien”

En el programa de Chilevisión, fueron a preguntarle al periodista Francesco Gazzella por esta nueva relación que estaría iniciando con su compañera, lo que el involucrado no negó, limitándose a asegurar que actualmente “mi corazón está muy bien”.

Carolina Varleta y Francesco Gazzella conducen hace cuatro años un programa en radio Universo, de hecho, el periodista tiene varios videos y fotografías con su compañera en su cuenta de Instagram.

Así, de acuerdo al reporte de Primer Plano, la relación entre ambos “era tema, los auditores y los compañeros de trabajo los molestaban. Hace un mes que no ocultan su amor, salen juntos, ella ya dejó la casa con Kabir y me dijeron que estaban muy enamorados”, aseguraron.

Pese a todo, hasta ahora ninguno de los dos involucrados ha confirmado o negado esta nueva relación que los tiene, sin duda, muy felices.