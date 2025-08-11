Jorge Valdivia reaparece en redes sociales con divertida fotografía junto a su hija

19 DE ABRIL 2025 / SANTIAGO Jorge Valdivia. Se lleva a cabo la Ceremonia de conmemoración por el centenario de Colo colo en el estadio monumental. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Jorge Valdivia, exfutbolista y figura del fútbol chileno, volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir una inusual y divertida postal en su cuenta de Instagram, nada menos que junto a su hija, Agustina.

Cabe señalar que el “Mago” ha mantenido un bajo perfil desde que enfrenta una investigación por delitos de abuso sexual y violación, situación que ha limitado sus apariciones públicas y su actividad en plataformas digitales.

La imagen publicada en sus redes sociales mostró un momento cotidiano entre padre e hija. “Hija, una foto conmigo”, escribió Valdivia, para luego añadir con humor: “La foto”, haciendo alusión a que Agustina, su hija con Daniela Aránguiz, no quiso posar para la cámara.

La publicación no deja de capturar la atención de sus seguidores, ya que el exvolante de Colo-Colo rara vez comparte aspectos de su vida personal desde que fue imputado y estuvo en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua. Su liberación se produjo el 6 de enero de este año, y desde entonces ha optado por evitar entrevistas o apariciones mediáticas.

Valdivia, quien tiene dos hijos fruto de su matrimonio con la exmodelo Daniela Aránguiz, también estuvo en el centro de la polémica hace pocas semanas. Esto, luego de solicitar un permiso judicial para salir del país entre el 5 y el 17 de julio de 2025 con el fin de acompañar a Agustina a España para la graduación de su mejor amiga.

La petición generó un amplio debate debido a que el exdeportista mantiene como medida cautelar el arraigo nacional. Finalmente, y ante el revuelo mediático, él y su abogada decidieron retirar la solicitud.

En esa oportunidad, Daniela Aránguiz comentó sobre el episodio asegurando que su exmarido “pecó de buen padre para darle el gusto a su hija, nada más”.

“Cualquier papá haría lo mismo, sobre todo si le quiere dar en el gusto a su hija, porque una adolescente no entiende bien por qué no puede hacer algo tan normal que toda la vida ha hecho con su papá”, agregó la panelista de farándula en ese entonces.