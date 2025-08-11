José Antonio Neme aborda críticas por su forma en la TV: “Hay mucha gente que dice ‘¡pero tan amanerado!’. ¿Y por qué no?"

Nadie duda de que José Antonio Neme es un personaje insigne en la televisión y de hecho sus compañeros e invitados en 'Only Friends’, lo elogiaron.

Chiqui Aguayo por ejemplo, destacó que “el Jose de los últimos tres años es chistoso. Es brillante, es brillante, y es bacán verte en la mañana con esa actitud”.

Neme se refirió a las críticas que ha recibido por su manera de expresarse, asegurando que “yo no tengo ni un problema en lo personal. Yo creo que a mucha gente a lo mejor le puede molestar y es muy respetable, cada uno tiene un estilo, un modo, una forma y por eso hay tres o cuatro matinales y ustedes pueden, democráticamente, pasar de uno al otro, ¿no?, pero yo lo he hecho consciente”.

La reivindicación a través del amaneramiento

Neme abordó el tema del amaneramiento, afirmando que “el amaneramiento lo he usado como una herramienta como de reivindicación. No hay por qué ser ‘Rambo’, y uno no pierde la credibilidad”.

Además, el conductor reflexionó sobre la percepción que se tiene de las personas que se expresan de manera diferente, comentando que “hay que acostumbrarse a que todos los ciudadanos, independiente de su forma, del tono de su voz, de si son amanerados o no, si las mujeres hablan grave o agudo, pueden también opinar de política, pueden también hacer preguntas políticas, desde un lugar sincero”.

En otro momento del programa, Neme contestó a quienes critican su estilo diciendo “yo lo he hecho consciente. Hay mucha gente que dice ‘¡pero tan amanerado!’. ¿Y por qué no? ¿Por qué hay que ser de otra manera? Y si me molesta el sonido o me molesta el modo, el control (remoto) es un arma muy democrática, pero yo lo he hecho consciente”.

Chiqui Aguayo, quien estuvo presente durante la conversación, destacó que su manera de comunicarse “se percibe muy natural y muy genuino y eso es lo que se agradece”.