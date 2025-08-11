La Santa Cecilia se presentará en Ciudad de México este 13 de agosto

La Santa Cecilia es una banda de origen mexicano-estadounidense cuya fama ha traspasado fronteras. Su nombre rinde homenaje a Santa Cecilia, patrona católica de los músicos. Foto: Cortesía.

La Santa Cecilia regresa al centro de espectáculos La Maraka, en Ciudad de México, luego del éxito obtenido en dicho recinto en junio de 2023, cuando ofrecieron dos conciertos únicos e inolvidables ante llenos totales.

Dos años después, y previo al inicio de una gira que llevará a La Santa Cecilia a ofrecer conciertos en varias ciudades de Estados Unidos y de España, regresan a La Maraka para hacer que todos los asistentes canten, griten y entonen sus destacados éxitos.

La cita es este miércoles 13 de agosto, a las 21:00 horas, y los miembros de la banda prometen un show con el balance perfecto de cumbia, merengue, bossa nova y bolero que no querrás perderte.

A decir de los integrantes de La Santa Cecilia, “será una noche de diversión y emociones muy cerca del público”, con canciones como: Nuestro juramento; Ódiame; La Copa Rota; Monedita; Ingrata y muchos éxitos más que han marcado a muchas generaciones.

Todavía puedes adquirir boletos a través de Ticketmaster y en las taquillas de La Maraka.

ORIGEN Y TRAYECTORIA

La agrupación está conformada por Marisol Hernández (vocalista), Jose Carlos (guitarrista y acordeonista), Miguel Ramírez (percusionista) y Alex Bendaña (bajista).

Entre sus reconocimientos destaca el Grammy obtenido en 2014 como mejor grupo latino urbano alternativo.

El grupo ha participado en destacados festivales musicales tanto en Estados Unidos como en México, entre ellos el Vive Latino.

Amor eterno, es una de las canciones más escuchadas de Santa Cecilia y más aclamada por sus fans, y sin duda será uno de los éxitos que interpretarán este 13 de agosto.