Los Vásquez celebrarán sus 15 años de carrera con todo y show en el Movistar Arena: “Estamos como un vino gran reserva”

Con todo va a celebrar el dúo de hermanos Los Vásquez los 15 años de trayectoria de su inconfundible “pop cebolla”, con un show especial en el Movistar Arena el próximo 15 de noviembre.

PUBLICIDAD

”Estamos 15 años más viejos, pero tenemos más experiencia, tres discos en las venas y el cariño acumulado de toda la gente que nos ha apoyado desde el comienzo y que se sigue sumando a este movimiento “Pop Cebolla”. Estamos como un vino gran reserva, pero siempre gracias al cariño de la gente”, contó al respecto Ítalo Vásquez.

Los 15 años de Los Vásquez

Desde su irrupción en la escena musical chilena en el año 2010, Ítalo y Enzo Vásquez han cautivado a su público con letras profundas y emotivas que abordan el amor, el desamor y la vida cotidiana, todo ello con un sonido que fusiona el pop, la cumbia, baladas y rancheras.

A lo largo de estos 15 años, han cosechado una impresionante lista de éxitos que se han convertido en verdaderos himnos para varias generaciones. Temas como “Tú me haces falta”, “Miénteme una vez” y “Juana María” no solo han liderado los rankings radiales, sino que también han vendido miles de copias, consolidándolos como uno de los artistas más exitosos en la historia de la música chilena.

“En un comienzo, lo único que queríamos era tener la posibilidad de que la gente nos escuchara y después de 15 años darnos cuenta que las canciones las hicieron suyas es un regalo”, recalcó Enzo Vásquez.

Su éxito se ha visto reflejado en múltiples reconocimientos a lo largo de su carrera. En 2012 la banda recibió el premio Disco de Cobre (50 mil copias vendidas), para el 2015 el premio Pulsar a la Canción Más Escuchada del Año por “Tú me haces falta” y el Copihue de Oro en la categoría “Grupo o Cantante Romántico”. Años más tarde, en 2021, fueron galardonados con el Copihue de Oro como “Artista de la Década”, un premio que reconoce su impacto y permanencia en el corazón del público.

El punto cúlmine de esta celebración será el show que se realizará el próximo 15 de noviembre en el Movistar Arena, el que no será un concierto más, sino una experiencia de gran impacto con invitados especiales, colaboraciones y momentos íntimos con el público.

Los Vásquez invitan a sus seguidores a ser parte de esta fiesta, un hito que marca un antes y un después en su trayectoria musical. “Será un concierto único y especial, 15 años solo se viven una vez. Nos vamos a conectar con los inicios del Pop Cebolla y vamos a viajar por esos 15 años”, cerró diciendo Ítalo, mientras que las entradas ya están disponibles a través del sistema Puntoticket.cl.