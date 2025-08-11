Nadie se lo esperaba: Gonzalo Valenzuela “metió la pata” tras recomendación a participante de Mi Nombre Es

Durante el reciente episodio de Mi Nombre Es, de TVN, ocurrió un particular momento con la interpretación de Natalia Manríquez, doble de la reggaetonera puertorriqueña Ivy Queen.

A pesar de los comentarios positivos que recibió por parte del jurado, la mujer se despidió del estudio del programa con un accesorio roto.

Tanto María Luisa Godoy como Luis Jara, elogiaron la presentación de Natalia, destacando su caracterización, forma de cantar y la puesta en escena.

En la otra vereda, a Gonzalo Valenzuela, al igual que sus compañeros, le gustó el show. Eso sí, se dio la licencia para hacerle una recomendación sobre la escenografía: fue aquí cuando se dio el desliz.

El actor le rompió su abanico

En primera instancia, sobre la presentación, señaló: “Es justo lo que tú haces, tienes el desplante perfecto, porque la interpretación viene desde otro lugar, no viene del movimiento, ella no es una mujer que salte, que corra, que baile, no... pero se impone”.

“¿Cómo impone? Pone su energía. Articula, cada palabra muy bien, muy marcada. Lo hiciste perfecto. Y seduce, pero con límites, porque pone las reglas. Es jodida, me gusta, lo hiciste muy bien”, añadió.

Luego de esto, llegó su recomendación: que usara más el abanico que portaba. “Me hubiese gustado que uses mejor el abanico, porque si lo traes, ocúpamelo”, indicó.

Y lo que nadie se esperaba, sucedió. Fue tanta la fuerza de Gonzalo, que terminó quebrando el accesorio, incomodando el ambiente. “¡Se lo echó!”, dijo el animador del espacio de talentos, Jean-Philippe Cretton.

Tras esto, el profesional del teatro, evidentemente avergonzado por la situación, lanzó un “no era muy bueno”. Por su parte, Natalia Manríquez no se molestó, sino que aprovechó de confesar que el producto “es Temu”.

“Te ofrecemos las más sinceras disculpas como programa. Muchas gracias, Ivy Queen, que le vaya muy bien. Perdón por el desaguisado”, finalizó Jean-Philippe la participación de la mujer.