“¡No voy a perder 20 millones!”: Filtran video de Raquel Argandoña alterada en avión tras presunto robo de su reloj Rolex

Un incómodo momento protagonizó la animadora Raquel Argandoña durante un vuelo internacional, luego de percatarse de la desaparición de un lujoso reloj que, según trascendidos, pertenecería a la marca Rolex.

De acuerdo con la información entregada por el portal Infama, la comunicadora regresaba a Santiago tras un viaje laboral a Aruba, realizando una escala en Panamá. Fue en el trayecto hacia la capital chilena, acompañada por parte del equipo del programa Tal Cual de TVMás, cuando notó que su reloj había desaparecido.

Testigos señalaron que, al descubrir la pérdida, Argandoña reaccionó con gritos y lágrimas, visiblemente afectada por la situación. La tensión se habría incrementado al punto que decidió descender del avión antes de llegar a destino, junto al editor del programa, Paulo Galleguillos. En tanto, su compañero de panel, José Miguel Viñuela, continuó el vuelo junto al resto de los pasajeros.

Por ahora, no se ha confirmado de manera oficial el nombre de la aerolínea involucrada ni el modelo exacto del accesorio sustraído. Tampoco la animadora ha entregado declaraciones públicas sobre el hecho.

Video muestra su reacción

Horas más tarde, el mismo medio que dio a conocer la noticia publicó un video del momento. En las imágenes se ve a Raquel Argandoña discutiendo con un trabajador de la aerolínea sobre la desaparición del reloj.

“Yo no voy a perder 20 millones”, se le escucha decir, visiblemente alterada, mientras aseguraba que había un ladrón a bordo. En la grabación también aparece un tripulante de cabina intentando calmar la situación, mientras Paulo Galleguillos se mantenía a su lado.

Cabe destacar que los integrantes de Tal Cual, junto al productor y director del espacio, habían estado en Aruba invitados por la Oficina de Turismo de ese país, donde cumplieron con actividades promocionales y grabaciones para el programa.

Hasta el momento, se desconoce si la denuncia fue formalizada y qué acciones se tomarán para esclarecer el presunto robo.

