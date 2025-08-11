Pancha Merino habla de su quiebre con Andrea Marocchino: “No es primera vez que me pasa. ¿Cuántas veces me ha pasado?"

Francisca Merino habló sobre su ruptura con Andrea Marocchino, con quien mantuvo una relación durante siete años y además se iban a casar. La actriz aseguró que la separación ocurrió en julio pasado cuando Marocchino dejó el departamento que compartían.
En una breve intervención durante ‘Primer Plano’, Merino afirmó: “Estoy bien. Me gusta trabajar y el trabajo me distrae”.
La actriz hizo hincapié en que, según la pauta acordada, no profundizarían mucho sobre su situación personal. Sin embargo, al ser consultada directamente sobre su estado emocional, respondió: “Yo estoy bien, confío en Dios”. “Los cambios son fuertes, son dolorosos, pero siempre son para mejor”.
Julio César Rodríguez indagó si había buscado este cambio o si simplemente ocurrió, Merino explicó que ella y Marocchino “entramos en sincronías diferentes”. La actriz reconoció que aceptó la situación y expresó su deseo de “fluir en ese cambio”.
Rodríguez, al ver la disposición de Merino para compartir su experiencia, le preguntó si estaba preparada para esta transformación. Ella, mientras se mostraba un tanto reservada, recordó que no era la primera vez que vivía una situación de este tipo. “No es primera vez que me pasa. ¿Cuántas veces me ha pasado? Varias veces, con varias parejas, incluyendo con el padre de mis hijos”, comentó.
La actriz también subrayó que aunque los cambios son difíciles, está en proceso de sanar, afirmando: “Los cambios son dolorosos al principio, y estoy viviendo mi duelo, pero voy a salir adelante, te lo doy por seguro. Y es para mejor”.