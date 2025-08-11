“Para mí, la Gala de Viña fue un antes y un después”: Tita Ureta reveló la importancia que tuvo la alfombra roja del certamen musical

Gran éxito es el que ha tenido el pódcast de moda de Eugenia Lemos: Dale Color!, espacio de conversación que acaba de estrenar la quinta temporada, que se exhibe a través de las pantallas de Mega 2, YouTube y Spotify.

Este debut, tuvo como invitada a la periodista, animadora y deportista, Isidora “Tita” Ureta, quien contó cómo la Gala del Festival de Viña fue un antes y un después para su carrera gracias a su look de redes de pesca.

Tita Ureta (Dale Color!)

Tita partió recordando su relación con la ropa en la infancia: “cuando era chica tenía dos tenidas. Mi papá nunca se preocupó de eso (…) la moda no existía para nuestra familia, era como siempre lo mismo”.

Pero en su preadolescencia todo cambió, “mis amigas empezaron a comprarse ropa y ahí fui la pedigüeña y hoy, espero estarles devolviendo y retribuyendo lo que dieron por mí, porque me prestaban ropa siempre (…) El pago para las amigas era que mi papá nos iba a dejar y a buscar a las fiestas”.

Hoy, Tita tiene una habitación como clóset y su estilista, Majo Olas, ordena todos sus look para la semana en un perchero. “Es lo más parecido a Hollywood, no sé cuánto me dure, pero estoy viviendo un sueño que jamás pensé que lo iba a lograr”.

Respecto a cómo fue su primera Gala de Viña cuando la eligieron la mejor vestida, al lucir alta costura con redes de pesca comentó: “Nos tuvimos que ir con el equipo en el avión desde Puerto Montt con los choritos, con las algas en estas redes de pesca. Mi vestido tenía olor a chorito y no era mío, jajá. Lupe Gajardo fue súper pulcra en limpiarlas, las restauró. La Majo Olas también, empezaron a diseñar entre las dos”.

Era su primera gala y sabía lo importante que era. “Al vestido le pusieron cristales Sarovski que daban un brillo y realmente lo hicieron al cuerpo, me pegaron literal los brillos”. Como anécdota desclasificó que “mi marido estuvo más de 7 horas sacándome el vestido en la noche, era a medida y yo estaba como Dios me echó al mundo, arriesgaba todo”.

Además agregó que “tenía mucha fe de que esto fuera el antes y el después y acá es donde hago el análisis, para nosotros es como el Súper Bowl, en donde están las marcas y si una puede impactar puede ser un antes y un después. Para mí la gala de viña fue eso. Luego, me llamaron las grandes marcas y llegué a Mega”.

Incluso Tita aseguró que esa Alfombra Roja fue muy especial en todo sentido, “antes de pasar a la alfombra pasó mi marido y me dijo piensa en tu mamá y como que sentí una presencia… estaba tan segura, que ahora trato de caminar como lo hice ahí y ya no me sale”.

Finalmente, Tita reconoció que “me gustan mucho Zayra Nara, me gusta mucho Pampita y otra mujer que conocí hace poco, que es más adulta que se llama María Vásquez. Sí, las referentes que tengo son argentinas, con respeto a nosotras las chilenas pucha que son guapas las argentinas es que nos dan cátedra, digámoslo”.