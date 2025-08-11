Presidente Boric publicó divertido momento junto a su hija Violeta en su primer Día del Niño

En el marco de la celebración del Día del Niño, el Presidente Gabriel Boric compartió un especial momento familiar a través de su cuenta de Instagram, que rápidamente se ganó la simpatía de miles de personas.

El mandatario publicó una fotografía junto a su pequeña hija Violeta, acompañada del mensaje: “Feliz día de los niños les desea nuestra Violeta!”. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un gracioso detalle que no pasó desapercibido para los usuarios.

En una de las imágenes, se aprecia que Boric sufrió un pequeño “percance” doméstico, ya que, al parecer, su hija lo habría vomitado encima. Lejos de incomodarse, el momento fue recibido con humor por el público, que dejó comentarios como: “Amor es sostenerte… aunque me vomites encima”.

Además, también se sumaron otros mensajes de cariño para la familia Boric Carrasco: “Que linda tu versión de papá Presi, te queremos mucho, por ser tan bueno con tu gente”, y “Que linda tu versión de papá Presi, te queremos mucho, por ser tan bueno con tu gente”, escribieron otros usuarios.

La publicación superó los 180 mil “me gusta” en pocas horas, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados del día. Cabe recordar que el Presidente se convirtió en padre recientemente junto a su pareja, la química ambiental y basquetbolista Paula Carrasco.

Más allá de la anécdota familiar, Boric también ha mantenido una agenda intensa. El pasado viernes encabezó un nuevo Consejo de Gabinete en La Moneda, donde reflexionó sobre el tramo final de su mandato.

“Nos quedan siete meses de Gobierno. Parece poco, pero hay mucho por hacer”, señaló, subrayando que su gestión ha buscado combinar gobernabilidad con un fuerte sentido social. Entre los avances que destacó, mencionó el aumento del sueldo mínimo acordado con empresarios y trabajadores, la ley de fraccionamiento pesquero consensuada con organizaciones de pescadores y los primeros pasos en la reforma previsional.

Asimismo, resaltó la aprobación del royalty minero, medida que —según dijo— entregará recursos concretos a las comunas que más los necesitan. “No fue fácil, pero lo logramos en diálogo con los grandes gremios empresariales”, puntualizó.