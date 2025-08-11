“Te esperamos con mucho amor”: Emilia Dides y Sammis Reyes se convertirán en padres

Tras su participación y sucesión en el Miss Chile 2025, durante la tarde de este lunes 11 de agosto, la Miss Universo Chile 2024, Emilia Dides, y el exjugador de la NFL, Sammis Reyes, sorprendieron a las redes sociales con una noticia que les cambiará la vida: serán padres.

En específico, mediante un video, aparentemente desde Dubái, aseguraron que este es “el mejor regalo que nos ha dado la vida… Te esperamos con mucho amor".

En el video de 35 segundos se les ve a los jóvenes mirando al horizonte. Luego, Sammis se agacha para besar la pancita de la cantante, para luego seguir con un tierno y sentido abrazo, cerrando con un beso del deportista en la frente de Emilia.

Los comentarios de las redes sociales

Como era de esperarse, rápidamente el post rebalsó de comentarios positivos tras este importante anuncio. A continuación te dejamos algunas reacciones: “Un mini Chile”, “Felicidades, preciosa. Esperamos a ese bebé con mucho amor”, “¡Qué emoción! Que nuestro bebés sean amigos sí o sí”, “Felicidades a la reina Emily y al rey Sammis”, “Se merecen todo... Mucho amor para ustedes tres”, “Que Dios y todo el universo los proteja por siempre. Aquí estaremos para ayudar en esa misión”, “Felicidades, amiga. Mejor noticia”, “¡Wow! Muchas felicidades para ambos. Una mami mega hermosa”, “Qué bello. Sin duda sentí la emoción al ver este video. Qué viva el amor del bueno. Dios proteja ese amor tan bello”.