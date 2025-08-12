¿Cuánto falta para el 18? Estas son algunas de las fondas que ya se están preparando con todo para el festejo de Fiestas Patrias 2025

Este año, las Fiestas Patrias 2025 nuevamente vienen con varios días libres, por lo que muchos ya están planificando las actividades que realizarán los próximos 18, 19, 20 y 21 de septiembre.

Así, con cuatro días disponibles para las celebraciones, ya hay varias fondas que están preparándose con todo para tirar la casa por la ventana.´

Acá te dejamos algunas de las fondas que ya están anunciadas, para ir planificando con anticipación los días feriados que se avecinan.

La Gran Fonda de Chile – Parque O’Higgins

La tradicional celebración en el Parque O’Higgins se realizará entre el 17 y el 21 de septiembre, donde se presentarán Los Vásquez, Zúmbale Primo, Gino Mella, Viking 5, Los Charros de Lumaco, entre otros.

Las entradas están disponibles en el sistema Ticketplus.

Semana de la Chilenidad

Otra de las celebraciones que son tradicionales en Santiago se hará en el Parque Padre Hurtado, ex Intercomunal de La Reina, entre el 17 y el 21 de septiembre, donde se espera que se presenten Entremares, Bombo Fica y otros.

Las entradas se pueden adquirir en el sistema Ticketplus.

Fonda Nómade - Matucana 100

Este evento se hará entre el 17 y el 20 den septiembre en el recinto de Matucana, en Estación Central. Es una fonda calificada como “diferente” por los organizadores, mezclando comedia, rock, cumbia y cueca. Con Camiseta 22, Metalengua, Dúo Pajarito y más.

Las entradas están disponibles desde ya en el sistema Passline.

Fonda Ñuñoa – El Corazón de Chile

En pleno Parque Estadio Nacional, en la comuna de Ñuñoa, se hará este año tal como en otros anteriores este festejo, agendado entre el 17 y el 21 de septiembre. En su escenario central se presentarán Tomo Como Rey, Juana Fe, Huambaly, Américo y otros.

Las entradas se venden en el sistema Ticketpro.

Gran Rancherazo - Club Hípico de Santiago

Este evento será un adelanto de las Fiestas Patrias ya que se realizará el próximo 6 de septiembre, donde se presentarán Zúmbale Primo, Amar Azul, La Descendencia Chilena, Los Vikings 5, Sonora Malecón, Los Llaneros de la Frontera, Los Charros de Luchito y Rafael, Alanys Lagos, Grupo Disparo, Los Dinos de Chile, Los Rancheros del Río Maule, Los Lumaquinos Alegres, Toly Fu, Los Tigres de Parral, Arremacho y Los Chamacos.

Las entradas están disponibles en Tuacceso.