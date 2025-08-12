“Estoy orgulloso”: Niño que cambió su disertación de Arturo Prat para hablar de Gabriel Boric fue sorprendido por el mandatario

La historia de Aris, un niño de seis años que decidió cambiar el tema de su disertación escolar para hablar del Presidente Gabriel Boric, conmovió a miles de personas en redes sociales y terminó con un inesperado mensaje del propio mandatario.

PUBLICIDAD

Todo comenzó cuando su madre, Sasha Ramírez, relató en TikTok que habían pasado más de una semana preparando una exposición sobre Arturo Prat. Sin embargo, su hijo insistía en que quería hablar de Boric. “Tengo un hijo de seis años, casi siete, ensayamos más de una semana su disertación sobre Arturo Prat. Él desde un comienzo me dijo que quería de Gabriel Boric y yo le dije que no”, recordó entre risas.

Pese a las indicaciones maternas, el día de la presentación Aris habló sobre el Presidente. Al llegar a casa, contó emocionado: “Creo que me fue súper bien en la disertación, la tía ya me dio la nota”. Sin embargo, al revisar la rúbrica, Sasha descubrió que su hijo obtuvo un 4,8.

“En observaciones dice ‘menciona que su disertación es del Presidente Gabriel Boric y que él peleó por Chile, pero el papelógrafo es de Arturo Prat’”, relató. Aun así, destacó que el documento también felicitaba a la familia porque el niño había superado su temor de hablar en público. “Díganle a Gabriel Boric que mi hijo se obsesionó con él”, comentó en su video.

La publicación rápidamente se volvió viral, acumulando casi 200 mil reproducciones y más de 15 mil ‘likes’. Desde entonces, Sasha inició una campaña para que el mandatario supiera de la historia.

El contacto llegó gracias a Paula Carrasco, pareja de Boric, quien escribió: “Hola jajaja Gabriel vio tu video, buenísimo, ¿dónde te puede escribir?!!!”.

Casi una semana después, el propio Presidente envió un saludo personalizado que dejó al pequeño sin palabras. “Corté el video y se puso a llorar, estaba muy emocionado”, contó su madre.

PUBLICIDAD

En el mensaje, Boric le expresó: “Hola Aris, ¿cómo estás? Aquí Gabriel Boric, supe de tu disertación, de tu mamá. Te quiero mandar un abrazo gigante, decirte que estoy orgulloso que hayas disertado de mí, que no entiendo por qué te pusieron esa nota, pero que no importa, porque aprendiste y ahora estamos en contacto” .

El mandatario aprovechó además de compartir un detalle personal: “Mi compañera y yo tenemos una guagüita de seis semanas de vida, Violeta se llama. Mi compañera me contó y quería mandarte este saludo. Un abrazo grande Aris, sigue jugando a la pelota. Entiendo que te gustaba el fútbol como le gustaba a tu papá” .

El gesto tocó profundamente a Sasha, especialmente por la mención al padre de su hijo, ya fallecido. “Mi bebé mañana despertará y sé que gritará de emoción, sobre todo porque le nombró a su papá que está en el cielo. Agradecida por este gran gesto de comunicarse conmigo para llegar a mi hijito”, dijo.

Más tarde, la madre del menor compartió la reacción del pequeño Aris al escuchar el mensaje que le envió el Presidente Gabriel Boric. Según comentó, el pequeño se emocionó con las palabras del mandatario.