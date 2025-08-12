¡Lo dejó al descubierto! Alejandro Sepúlveda y Jaime Leyton sacaron “cahuín” que involucra a Michelle Adam

En el matinal de Mega, Mucho Gusto, se dio un inesperado momento cuando salió a colación el programa espejo de Canal 13, Tu Día, específicamente sobre la meteoróloga de la señal, Michelle Adam.

Esto se dio luego de que en el espacio Alejandro Sepúlveda alertara de un posible temporal durante la próxima semana para la zona centro sur la próxima semana.

En medio de esto, el conductor del programa matutino, José Antonio Neme, le preguntó al periodista de Megatiempo sobre el clima para las Fiestas Patrias. “Oye, quería preguntarte, ¿podemos proyectar el tiempo del 18 de septiembre o no? ¿Te atreves a decir algo?”, le consultó.

“Por ahora el pronóstico es imposible”

Frente a esto, el comunicador reconoció: “Solo lo mismo que ayer: que hay un 24% de probabilidad de recibir precipitaciones el 18 y 19 de septiembre, según las estadísticas. Por ahora el pronóstico es imposible. No es que no queramos o no le hagamos empeño, es imposible”.

Posterior a esto, José Antonio señaló: “Yo escuché a la Michelle Adam, ayer ella hizo unas proyecciones”.

Por su parte, Alejandro aseguró que escuchó algo y comentó: “De hecho, fue así el cahuín. Yo salí de aquí, me fui a Megatiempo. Al mediodía llega don Jaime Leyton con su mochila y me dice: ‘Oye, vi a Michelle, dijo ocho días de lluvia...“.

“Bueno, eso nomás. Esa era la copucha”, añadió Sepúlveda, aclarando que Michelle hacía referencia al pronóstico de la próxima semana.

No obstante, el periodista aprovechó la oportunidad para bromear con la situación. “A ver qué copucha me va a traer don Jaime más ratito. ¿A quién estará viendo hasta ahora, don Jaime?”.

Seguido de esto, para no generar ningún inconveniente, Alejandro Sepúlveda cerró con un saludo para Michelle Adam. “Oye, le mando un abrazo a Michelle, es en buena la copucha. Es muy buena onda ella”, finalizó.