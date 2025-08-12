Marité Matus reaparece en redes con mensaje de fortaleza tras ruptura con Camilo Huerta

Tras semanas de silencio mediático, Marité Matus regresó a sus redes sociales con una frase que refleja su fortaleza en medio del difícil proceso personal que enfrenta. La empresaria, que en julio confirmó el fin de su matrimonio con Camilo Huerta, compartió una reflexión que no deja de llamar la atención.

En sus historias de Instagram, la influencer publicó una imagen durante su entrenamiento físico, acompañada del mensaje: “¡No me rompo, me reinvento!”, junto a un saludo deseando una feliz semana a su comunidad virtual.

El mes pasado, Matus decidió confirmar públicamente que su relación con el exintegrante de Yingo había llegado a su fin, luego de poco más de un año de matrimonio.

Primero, en un breve mensaje en redes, lanzó una frase que encendió las especulaciones: “La forma más fácil de destruir tu mente es elegir a una pareja equivocada”. Posteriormente, entregó un comunicado más extenso en el que detalló los motivos que la llevaron a tomar la decisión definitiva.

“Hoy elijo contar mi verdad. La mía. La que viví en silencio durante mucho. Después de un año y medio de matrimonio, decidí separarme. Y aunque hay quienes ven ese tiempo como ‘poco’, para mí fue una eternidad llena de aprendizaje, de intentos de esperanza... También mucho dolor. Las relaciones no se terminan de un día para otro. Esto no comenzó ahora. Esto viene desde mucho tiempo”, expresó.

En su relato, la empresaria fue categórica al señalar que “no buscaba a un hombre que me mantuviera, ni a un padre para mis hijos, buscaba un compañero. Alguien con quien crecer, reír, soñar. Pero no ocurrió. Porque cuando el compromiso emocional no está, cuando hay gritos, insultos, silencios duros, cuando ya no hay paz ni armonía para tus hijos, es momento de tomar decisiones”.

Finalmente, reconoció que “esta separación fue, sin dudas, una de las experiencias más dolorosas de mi vida. Pero también fue el acto de amor más grande que he tenido conmigo misma. Me lo debía”.