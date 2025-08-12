“Me he hecho cargo de mochilas que no me pertenecían”: Karen Paola sorprende con profunda reflexión

En horas de esta tarde de 12 de agosto, la reconocida cantante nacional Karen Paola sorprendió con una sentida reflexión, acompañada de un carrusel de registros, que compartió en su perfil de Instagram.

En primer lugar, comenzó el post con recuerdos fotográficos junto a Juan Pedro Verdier. “You’re still the one ¡Mis ojitos de pradera! Estas fotos las sacó él (y las de él, las saqué yo) con una cámara análoga, porque le gustan los recuerdos en papel”, dijo.

“Me he hecho cargo de mochilas que no me pertenecían”

“Confío en los tiempos de Dios. Nada real puede ser amenazado y lo nuestro siempre ha sido real y puro. He podido trabajar en mí durante este tiempo que he estado sola, y me he hecho cargo de mochilas que no me pertenecían, pero eran parte de mi familia y venían siendo cargadas por generaciones”, continuó la mujer.

“Gracias a Dios pude ver más allá, y hoy como familia, estamos todos sanando vínculos y heridas que no debíamos dejar que nos separaran del amor que sentíamos por el otro, que al final es lo más importante”, agregó Karen.

Luego, subrayó que “todos estamos a tiempo de darnos cuenta que la única separación que tenemos con Dios, es la del amor verdadero.

“Mientras no seamos capaces de perdonarnos y perdonar a los que han sido parte de nuestra historia, no podremos amarnos bien y si no podemos amarnos, no podemos estar cercanos a Dios. Esa es nuestra única misión”, cerró la exchica Mekano.

Tras la publicación, en los comentarios hizo una aclaración: “Las personas brillan solas. Él es luz y siempre lo ha sido. Solo que ustedes nunca lo miraron. Ahora lo ven. Dejen de culparme a mí”.