“Mi vida personal con mi vida profesional no chocan”: Sergio Freire repasó su actualidad en la industria de la comedia

Durante este lunes, el comediante nacional Sergio Freire estuvo presente en el Ciudadano ADN, donde habló principalmente del primer Comedy Freestyle, pero también se refirió a su presente profesional y al poder que las redes sociales le han brindado a la industria de la risa.

Sobre su actualidad en el rubro, Sandra Zeballos le preguntó si las últimas situaciones de su vida privada le habían afectado en su trabajo: “Mira, por suerte, mi vida personal con mi vida profesional no chocan”, partió señalando el exintegrante de El Club de la Comedia.

“O sea, tengo eventos en todo momento; el monólogo que estoy haciendo es el que más me ha gustado de lo último que he hecho, desde hace unos cinco/seis años; estoy volviendo como a una comedia más parecida a la que hice en (la primera vez en) Viña: profesionalmente anda todo en orden”, agregó el humorista.

Luego, la locutora le preguntó si se atrevería a realizar una presentación en el mítico Movistar Arena. En esta línea, Sergio confesó: “No, todavía no. Yo creo que tendría que afinar (el show) aún más... quizás otra visita por el Festival de Viña, y después de eso yo creo que me tiraría con algún Movistar. Lo hice anteriormente (pararse en la Quinta Vergara) y es difícil igual, como que hay que estar ahí concentrado y todo”.

“Las redes sociales también ayudaron mucho al comediante”

También habló acerca de la actualidad de la comedia, asegurando que ha ido sumando adeptos, además de tomar mayor valor gracias a las redes sociales.

“Se nota como que la comedia stand up llegó para quedarse porque cada vez está ganando más gente que la sigue, cuando hay un buen Festival de Viña a todos los comediantes nos cae bien eso. Siento que las redes sociales también ayudaron mucho al comediante, de poder viralizar algún chiste en reel de forma mucho más rápida que antes. Entonces, siento que la comedia en Chile, hoy en día, está hacia arriba”, comentó.

Por último, la comunicadora quiso saber cómo se llevaba con las redes sociales, teniendo en consideración el arma de doble filo que son. “Yo con las redes sociales, poco. Tengo un equipo que ve. No veo mucho... a veces necesito informarme de cosas, pero siento que son como la matrix, así la veo... como que de verdad la vida real la disfruto mucho más que la matrix que te puedan vender las redes sociales”, cerró Freire.