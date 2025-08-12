Mike Milfort tendrá su segunda oportunidad en Mundos Opuestos 3: “Quiero conocer más a mis compañeros y empezar lo que ni siquiera empecé”

Tras 52 capítulos de la tercera temporada de Mundos Opuestos, ya son seis los eliminados del reality, siendo la última la actriz Catalina Olcay. De hecho, la mujer hizo su respecto reingreso para dejar su voto directo de nominación, que fue para Mario Ortega.

Y tal como se había filtrado hace algunas semanas, uno de los participantes que tendrá su segunda oportunidad en el encierro será Mike Milfort, quien fue el primer integrante que abandonó las dependencias en tierras peruanas. Su nuevo arribo al programa será durante el episodio de este 12 de agosto.

En este contexto, en conversación con Canal 13, el influencer abordó su reingreso. “Quiero estar un poco más adentro esta vez, porque antes duré una semana no más. Quiero batir mi propio récord y durar dos semanas ahora”, comenzó Mike.

“En esta ocasión quiero conocer más a mis compañeros y empezar lo que ni siquiera empecé, como alcanzar a participar en una competencia de equipos, que no hice ni eso porque no duré nada”, afirmó el haitiano.

“Mi señora se puso feliz de que yo reingrese”

Por otro lado, Milfort comentó que su esposa está feliz de que vuelva al reality, pese de que tienen una hija pequeña de más de un año.

“Mi señora se puso feliz de que yo reingrese, porque dijo que iba a traer platita a la casa, a diferencia de la primera vez. Además, los voy a dejar de hinchar tanto en la casa, eso también los tiene felices”, dijo entre risas.

Por último, desde el canal le preguntaron acerca de sus compañeros: Mike aseveró que se llevaba bien con casi todos y que ya quiere verlos. “Quiero reencontrarme con el Alan, Chilota, Evelyn, Diego, la Vale... con todos los h... en realidad. Y como no alcancé a agarrarle mala a alguien, no hay nadie que no quiera ver”, sentenció.