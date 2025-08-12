“Show paupérrimo…”: Revelan qué ocurrió con el reloj Rolex que Raquel Argandoña creyó robado

La reciente polémica protagonizada por Raquel Argandoña a bordo de un avión sumó un inesperado capítulo. La animadora había denunciado el robo de su lujoso reloj Rolex, avaluado en $20 millones, durante un vuelo de regreso a Chile desde Aruba, viaje que realizó junto a José Miguel Viñuela para grabar material del programa Tal Cual de TV+.

Sin embargo, las versiones más recientes entregadas por el programa Qué te lo digo indican que el valioso accesorio nunca fue sustraído. Según revelaron en el espacio de farándula de Zona Latina, la realidad sería que la opinóloga habría olvidado el reloj en la habitación del hotel donde se hospedó en Aruba.

“La habrían llamado desde el hotel para señalarle que en su habitación había encontrado un reloj Rolex avaluado en la suma de 20 millones de pesos”, comentó el periodista Sergio Rojas, calificando el hecho como un “giro dramático”.

“Por lo tanto, todo el show paupérrimo, pobre, realizado por la señora Raquel Argandoña... habría sido toda una jugarreta”, añadió Rojas.

En tono irónico, el comunicador agregó: “El reloj nunca estuvo perdido, sino que ella, en un acto de demencia senil, lo había olvidado. La señora pensó que lo tenía en el bolso de la mano, pero lo tenía en el hotel. Eso se llama demencia senil” , lo que provocó la inmediata reacción y críticas de sus compañeros por la forma en que se expresó.

De acuerdo con Rojas, la aerolínea involucrada estaría evaluando pedirle a Raquel una disculpa pública debido a que el episodio afectó tanto a los pasajeros como a la tripulación del vuelo. “Lo mínimo que esperan es una disculpa pública por el escándalo realizado, principalmente porque no sólo afectaría a los pasajeros, sino que a la tripulación del avión”, añadió Rojas.

El incidente se viralizó luego de que diversos medios compartieran un registro tomado por un pasajero, en el que se aprecia a la “Quintrala” visiblemente alterada discutiendo con un hombre. En el video se le escucha decir con firmeza: “¿Qué te pasa? Yo no voy a perder 20 millones”.

El registro finaliza con imágenes de la comunicadora caminando por el pasillo del avión, aparentemente dirigiéndose hacia la puerta para descender.

Con esta revelación, el mediático caso da un giro completo, dejando atrás la versión del robo y abriendo paso a una explicación mucho más simple: un olvido que terminó convertido en uno de los escándalos más comentados este lunes en la farándula nacional.