Abren convocatoria para la séptima edición del tradicional Festival de Cine Rukapillan

Ya está abierta la convocatoria para participar en la competencia nacional de cortometrajes del 7º Festival de Cine Rukapillan que se realizará del 26 al 30 de noviembre en la ciudad de Pucón. Los realizadores audiovisuales interesados podrán postular sus obras a través de la plataforma Festhome hasta el 31 de agosto. Las bases y requisitos de postulación están disponibles en el sitio oficial: www.festivalrukapillan.cl.

PUBLICIDAD

En esta nueva edición, el Festival exhibirá los cortometrajes finalistas en tres categorías: por un lado, la competencia nacional de cortometrajes y por el otro, dos muestras no competitivas dedicadas a temáticas específicas como deporte y naturaleza, y diversidad sexual y de género.

Las obras seleccionadas en la competencia de cortometrajes nacionales serán evaluadas por un jurado especializado que otorgará un premio al Mejor Cortometraje y una Mención Honrosa.

Principal evento cinematográfico de la zona lacustre

El seremi de las Culturas, Eric Iturriaga Gutiérrez, subrayó “invitamos a realizadoras y realizadores a ser parte de la convocatoria de cortometrajes de la séptima edición del Festival de Cine Rukapillan de Pucón, un importante evento audiovisual nacional que se ha consolidado como parte de la oferta cultural en la zona lacustre de La Araucanía y que cuenta con financiamiento de los fondos concursables de nuestro ministerio”.

“Junto con la exhibición de cortometrajes, este año el Festival ofrecerá una variada programación que tendrá en cuenta películas premiadas de ficción y documental, cine familiar, cine indígena y cine realizado por mujeres”, destacó Francisca Celume, directora del Festival. Por su parte, Jeremy Hatcher, también director, anticipó “tendremos conversatorios con artistas invitados y contaremos con tres talleres abiertos a la comunidad: cine análogo, cine para jóvenes y maquillaje y caracterización”.

Los directores, Francisca Celume y Jeremy Hatcher / Gentileza (Paula Salah)

En diciembre, el Festival ampliará su alcance territorial a través de la Ruta Volcánica, una extensión itinerante que exhibirá contenido del Festival en las comunas de Temuco, Villarrica, Curarrehue, Lonquimay y Curacautín.

PUBLICIDAD

El Festival de Cine Rukapillan es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y cuenta con el apoyo de la Universidad de la Frontera y la Municipalidad de Pucón.

Es un evento gratuito que se realiza en Pucón desde el año 2016. A lo largo de estos años, el Festival se ha consolidado como el principal evento cinematográfico de la zona lacustre al generar un espacio donde la comunidad puede disfrutar del cine chileno, dialogar con sus creadores y participar en diversas actividades.