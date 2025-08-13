“Creo que es un relato incompleto”: José Antonio Neme no se guardó nada contra la entrevista que dio Francisco Kaminski a Only Fama

Días después de la entrevista que dio Francisco Kaminski en exclusiva a Only Fama, de Mega, uno de los conductores del programa de espectáctulos –y de la conversación que mantuvieron en vivo con el presentador de TV–, José Antonio Neme, compartió su parecer tras el extenso diálogo del pasado viernes 8 de agosto.

PUBLICIDAD

En específico, en un audio que mandó al espacio Que Te Lo Digo, de Zona de Estrellas, el periodista dio su punto de vista, sin pelos en la lengua.

“Yo les comenté a ustedes y también en la prensa lo que a mí me había parecido, y yo se lo dije a él en vivo y en directo, entonces no estoy con esto desclasificando nada”, partió diciendo José Antonio.

“Hay tránsitos de ese relato que no son muy coherentes”

“Yo creo que es su relato, su versión. A mí me parece que hay tránsitos de ese relato que no son muy coherentes, que no son muy ajustados al sentido común. El tinglado de llamado el día del crimen me parece extraño”, siguió el comunicador.

“Hay partes de la historia que a mí me parece, o no se ajustan 100% a la realidad o se omite información: eso es lo que me parece y lo que yo le dije a él”, comentó el periodista.

“Yo creo que es un relato incompleto...”

“Ahora, cuando él me dice ‘esa es mi versión’, perfecto, yo lo respeto, pero tengo también el derecho a tener mi propia opinión. Entonces, yo creo que es un relato incompleto... eso se nota cuando uno repasa digamos los hechos contados desde él”, cerró Neme.